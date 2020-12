Giulia De Lellis: salta la vacanza dopo il ritorno di fiamma con Damante

Pronti a partire assieme per la nuova avventura, destinazione Dubai, l’influencer Giulia De Lellis ed il suo ex Andrea Damante disdicono il sogno d’amore.

Dopo la rottura ufficiale tra Giulia De Lellis ed il modello Andrea Damante, pare che i due si fossero riavvicinati nelle ultime settimane. Il passo indietro, secondo quanto dichiarato sui social dall’influencer romana, sembrerebbe che sia stato dovuto esclusivemente a coincidenze fortuire e per lo più a questioni di lavoro. Eppure, dopo la partenza di Giulia per gli Emirati Arabi a seguirla, come promesso, è stato proprio il suo ex.

Leggi anche —>>> Avete mai visto questa foto di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci? Erano giovanissimi

Giulia De Lellis e Andrea: l’improvvisa partenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Il viaggio per Dubai era stato organizzato da entrambi qualche mese fa, dopo essersi lasciati però i due hanno deciso di conservare le prenotazioni aree ed alberghiere ugualmente ognuno per sè. Forse, con l’intenzione di condividerle poi con le loro nuove e rispettive fiamme.

Potrebbe interessarti anche —>>> Michelle Hunziker: “adoro dare tanti baci”, il segreto della felicità – VIDEO

Eppure, a distanza di mesi dall’organizzazione, i due ex fidanzati si ritrovano a godere di una favolosa vacanza nello stesso luogo, ma senza contare il rischio di poter fare un “inaspettato” incontro a quattro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D A M A (@andreadamante)

Strane coincidenze ma non impossibili. Entrambi appaiono abbastanza rilassati e sorridente nelle fotografie postate su Instagram. Chissà se tra uno scatto sulla spiaggia e l’altro non stiano sperando segretamente di potersi davvero incontrare ancora una volta. E poter così coronare il loro vecchio sogno d’amore.