In questo periodo di festività, la pasticceria al cioccolato gocciola sugli scaffali dei negozi. Pronti a sedurre il cliente desideroso di concedersi un piccolo dolcetto. Ma questa brillante finestra sul mondo nasconde una stanza più buia. Dietro le quinte, le relazioni tra paesi produttori di cioccolato e coltivatori sono spesso tese. Quest’anno, i coltivatori di due paesi in particolare, fanno capire di voler fare sul serio. I riflettori dei media si è concentrata su una battaglia lanciata lunedì 30 novembre congiuntamente da Costa d’Avorio e Ghana. Due paesi che da soli producono quasi i due terzi del cacao del mondo. Con il desiderio di creare una “OPEC del cacao”, sul modello dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, hanno deciso, quest’anno, di allineare il prezzo pagato ai produttori. Una sorta di cartello.

Guerra al cioccolato, i coltivatori alzano le barricate

Inoltre, i due paesi hanno invitato le multinazionali del cioccolato a sedersi intorno al tavolo e contribuire. Gli industriali si sono impegnati, a partire dal 1 ° ottobre 2020 un “differenziale di reddito dignitoso” di 400 dollari, pari a 328.70 euro, per tonnellata, in aggiunta. Tuttavia, la Costa d’Avorio e il Ghana accusano apertamente i gruppi americani Hershey e Mars di non voler pagare i bonus. Hershey si sarebbe rivolto al mercato finanziario di New York per fare i suoi acquisti, al fine di evitare il premio. Acquisti che hanno fatto calare il prezzo del cacao. Hanno speculato a livello finanziario per far calare il prezzo. Le due società interessate hanno risposto negando la fondatezza di queste accuse e protestando in buona fede.

L’argomento è delicato in quanto, secondo la Banca mondiale, la metà dei coltivatori africani vive al di sotto della soglia di povertà. E che quest’ultima dovrebbe beneficiare di un aumento del 20%. Una promessa fatta quando il presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, era appena stato rieletto.