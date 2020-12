Justine Mattera esagera ancora una volta. Il suo vedo non vedo questa volta è spudorato e lei molto ammiccante

La showgirl Justine Mattera continua a sfornare foto a più non posso. Sul suo profilo Instagram non ha più paura di essere audace e sensuale. I suoi scatti sono ormai amatissimi e richiestissimi dal suo vasto pubblico che la segue, composto da ben 460 mila follower. Del resto non ha nulla da nascondere l’influencer, il suo corpo scolpito da anni e anni di sport è tutto da mostrare.

Il suo fisico statuario, criticato alcune volte per l’estrema magrezza, è il risultato di un gran lavoro fisico. L’attrice statunitense naturalizzata italiana infatti da molti anni pratica il triathlon, un insieme di discipline olimpioniche: nuoto, ciclismo e corsa. È questo che le permette di avere un corpo modellato e ben definito, senza nessun difetto nonostante la sua età non sia più quella di una ragazzina. Ben 48 anni ma è come se non esistessero per Justine Mattera che c’è da dire che è anche mamma di due splendidi bambini.

Impossibile resisterle, questo è indubbio. Del resto like e commenti sotto le sue foto parlano da soli. E l’ultimo scatto molto molto hot ne è la prova. Per vedere la nuova foto pubblicata vai sulla pagina successiva.

Justine Mattera, tutta in nero ma si vede tutto