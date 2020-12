La famiglia reale di nuovo insieme per una foto ufficiale post Covid

La famiglia reale inglese è apparsa nuovamente insieme in una foto dopo tanto tempo, a causa della pandemia

La Regina Elisabetta II ha accolto la sua famiglia al castello di Cambridge finalmente dopo tanto tempo. Era dall’inizio della pandemia che non usciva una foto della famiglia reale riunita. Le tre generazioni di reali si sono riunite ancora una volta, seppur mantenendo le distanze di sicurezza. William e Kate hanno appena chiuso il loro royal tour dopo il lockdown, hanno passato 48 ore a bordo del treno della Regina attraversando Inghilterra, Galles e Scozia per dire grazie al personale sanitario e tutti quelli che sono in prima linea a combattere il virus.

Alla rimpatriata reale mancava però il principe Filippo, questo preoccupa i fan

La foto ritrae William e Kate in piedi davanti alla Regina sul portone del castello che indossa un abito molto natalizio tutto rosso. Intorno ci sono poi il principe Carlo e la moglie Camilla, la figlia Anna ed Edoardo con la moglie Sophie. A mancare per ovvi motivi, Meghan e Harry che vivono ormai in America e non sono più membri della famiglia reale. Un’altra assenza importante che ha destato sospetti e preoccupazione è quella del principe Filippo.

Il duca di Edinburgo ha raggiunto i 99 anni e spesso non partecipa più a eventi pubblici, difatti si è ritirato dalla vita pubblica nel 2017. Pertanto non ci sarebbero motivi legati alla salute del principe per giustificare la sua assenza al ritratto di famiglia. Una gioia rivedere i membri della famiglia reale di nuovo insieme, era da tempo che non usciva una loro foto tutti insieme.

Il natale è arrivato anche in casa Windsor, il messaggio è questo ma sarà un natale diverso ormai lo abbiamo capito tutti. Sarà diverso anche per i reali, di cui al momento non si sa molto sul come lo trascorreranno. Quello che è certo è che il vaccino contro il covid è arrivato e presto la Regina e il principe Filippo lo prenderanno.