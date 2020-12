Il lato oscuro del web: violenta due ragazze conosciute su Tinder

Un uomo ha violentato due ragazze conosciute su Tinder, la piattaforma dedicata alle conoscenze e incontri online.

Le vittime, due ragazze di 16 e 18 anni, temevano entrambe di morire durante le brutali aggressioni subite da Christopher Hartley. L’autore del reato sessuale ha già alle spalle altre accuse: sette i reati commessi tra stupri, molestie e tentativi di strangolamento per facilitare gli abusi sessuali. Il processo è iniziato nel mese di novembre ed è durato otto giorni. Lunedì, 7 dicembre, il ragazzo è stato condannato a 17 anni di carcere. Inoltre, l’accusato sarà prossimamente iscritto nel registro degli autori di violenza sessuale; mentre saranno adottati ordini restrittivi per proteggere entrambe le vittime degli abusi. A seguire le parole del detective, insieme ai dettagli relativi all’esordio del reato.

Le ha conosciute su Tinder. Dalle conversazioni online all’incontro effettivo: l’inizio dell’incubo

L’aggressore, 22 anni, ha conosciuto le due donne su Tinder, una celebre app di incontri online. Il primo attacco risale a due anni fa, giugno 2018, quando l’uomo ha invitato la 16enne a passeggiare insieme a lui e al suo cane vicino la sua abitazione, in Adwick-Le-Street, Doncaster. Giunti in una zona isolata, Hartley ha aggredito la vittima tentando di strangolarla. Oltre all’attacco la violenza: la giovane è stata in seguito violentata. Il secondo attacco, invece, è avvenuto esattamente un anno dopo, a giugno 2019: Christopher ha fatto salire la 18enne sulla sua auto e l’ha portata in una zona sperduta del Derbyshire. Anche lei è stata violentata, questa volta in macchina.

DC Kath Coulter, l’agente investigativo, ha giudicato Hartley seriamente pericoloso e invita chiunque a navigare con estrema accortezza nello sconfinato mondo del web.

Fonte: Mirror, The Sun