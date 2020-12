La Pausini condivide una foto su instagram in cui appare in giro di notte per Roma con il monopattino, finisce sulla copertina di Grazia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini ancora sulla copertina di Grazie Spagna, ma questa volta appare con su un monopattino di notte a Roma. Nella didascalia scrive:”Io di notte, in giro per Roma su un monopattino…ecco la copertina digitale di Grazia per la Spagna. Non perdetevi le foto e l’articolo che mi hanno dedicato e l’intervista doppia con la grande Sophia Loren”.

La Pausini ha infatti rilasciato un intervista con la grande attrice Sophia Loren in occasione dell’uscita del film “La vita davanti a sè”, che vede entrambe protagoniste, Laura come cantante della colonna sonora e Sophia come attrice protagonista del film.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Claudia Romani indossa un mini abito: è esplosiva, esce tutto-FOTO

Vince The Voice Spagna il protetto di Laura Pausini e lei è contentissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Si è conclusa l’edizione di The Voice Spagna per cui Laura Pausini è stata giudice e coach, e la finale l’ha vinta proprio uno dei suoi allievi Kelly Isaiah. La cantante ha scritto nella didascalia sotto alla foto della vittoria queste parole dedicate al suo allievo e alla vittoria:”Non ci si abitua mai a una vittoria. Per questo urli, piangi, vivi tutto come se il mondo stesse finendo. Vivo con entusiasmo le mie emozioni, perché cerco continuamente ciò che mi possa dare i brividi”.

La Pausini ha poi aggiunto un ringraziamento speciale al suo allievo:” Grazie Kelly Isaiah, sei un esempio di essere umano tenace, che affronta la vita con gli occhi grandi. Sei La Voce!Perché hi cantato con tutto quello che avevi tra le tue core vocali e la tua anima”. L’ultimo ringraziamento la Pausini lo fa alla Spagna, paese che l’ha sempre accolta a braccia aperte e cui lei sente di appartenere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Paola Di Benedetto bellissima in canotta è una bomba sexy-FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Infatti gran parte del suo repertorio musicale è cantato anche in spagnolo. Una donna ricca di successi la Pausini, è sicuramente il suo periodo fortunato, ha vinto con La Voz Spagna, ha cantato la colonna sonora del film con Sophia Loren per cui potrebbe anche vincere l’oscar e ha fatto 1 miliardo di ascoltatori su Spotify diventando la prima artista italiana a raggiungere questo numero.