Lombardia cambia colore, c’è l’annuncio di Fontana su Facebook

La Lombardia cambia colore e diventa zona gialla. C’è l’annuncio del presindente di Regione Attilio Fontana: ecco le sue parole

“La Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana pochi munuti fa tramite il suo profilo Facebook.

Una notizia che si aspettava con ansia e che finalemte è arrivata. Il Governatore di una delle regioni più colpite dalla crisi pandemia ha spiegato di aver parlato direttamente con il ministro della salute Roberto Speranza che gli ha dato la buona notizia.

Ma da quando si cambierà colore? “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore” ha speigato Fontana.

Il passaggio alla zona gialla è dato dal deciso calo del trend dei numeri che descrivolo lo stato dell’emergenza in Lombardia. Tutti decisamente in diminuzione sia per la circolazione in generale del virus ma anche quelli che provengono dagli ospedali, per i ricoveri e della terapia intensiva.

