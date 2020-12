L’influencer, Lucia Javorčeková, si gode un momento di assoluto relax ed i social vanno in tilt: indosso ha solo soltanto un asciugamano.

La ex ciclista di origine slovacca, Lucia Javorčeková, continua ad esibire i suoi punti di forza sulle piattaforme social. Ad oggi il suo profilo Instagram conta circa 1,8Mil di follower. Eppure, non trascorrono molte ore senza che la ormai nota influencer non si dedichi alla sua pagina, aggiornandola con un minimo di due scatti al giorno. Dopo l’iniziale esordio nel mondo del ciclismo, la sua notorietà è cresciuta principalmente nell’Europa dell’Est, grazie alle pose per alcuni brand di intimo.

Lucia Javorčeková: una vita in vacanza

“I can stay like this forever“, ovvero potrei “restar qui così per sempre”. Chi non potrebbe condividere la sua constatazione dato un soggiorno del genere? Lo stile di vita di Lucia appare principalmente all’insegna della rilassatezza e alla cura del proprio aspetto fisico.

Lo scatto la ritrae nel mezzo di una colazione atipica, come se piuttosto che in una Spa si fosse felicemente persa nel mezzo di una giungla. In accappatoio bianco, e mentre sorseggia un probabile e gustoso succo alla frutta, scopre le gambe facendo risaltare tutta la sua recente abbronzatura.

A dire il vero, gli altri scatti non sono da meno, sebbene in quest’ultimo si metta in evidenza la bellezza della location in cui la seducente influencer ha la fortuna di trascorrere le sue giornate. Il Kanan Hotel & Spa è un lussuoso resort per adulti, situato lungo la costa caraibica del Messico.