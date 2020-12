Lucilla Agosti, la posa da seduta è da urlo: che gambe – FOTO

Lucilla Agosti in uno scatto sorprendente per eleganza e sensualità, la conduttrice e attrice lascia tutti senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

E’ una delle professioniste del mondo dello spettacolo italiano senza dubbio più poliedriche. Conduttrice radiofonica e televisiva, attrice per cinema e fiction. Lucilla Agosti è un personaggio davvero affascinante e anche non essendo una vera e propria influencer è parecchio apprezzata anche sul web. Il suo profilo Instagram regala scatti davvero interessanti, la 42enne ha un nutrito numero di ammiratori che non riescono a staccarle gli occhi di dosso. E ne hanno ben ragione. Lo scatto di oggi, nella sua semplicità, esprime una sensualità devastante. Andate a pagina successiva per scoprire che cosa ci ha riservato Lucilla…

Lucilla Agosti, come in ‘Dirty Dancing’: sguardo magnetico e seducente, non si resiste