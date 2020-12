Mara Venier lascia Domenica In: i nomi dei possibili sostituti

Mara Venier e l’addio a Domenica In. Il marito lancia il sondaggio sui possibili “successori”. Spuntano fuori cinque nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Questa che stiamo vedendo potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. La Zia nazionale ha rivelato, infatti, in occasione dei suoi 70 anni, che a fine stagione avrebbe lasciato il programma. Sarà davvero così? Lo aveva detto anche già in passato eppure oggi è ancora al timone, con grande successo, della trasmissione domenicale di Rai 1.

Mara aveva dichiarato di volersi dedicare alla famiglia, a suo marito e ai suoi nipoti. Proprio su questa decisione il marito Nicola Carraro ha lanciato un sondaggio su Instagram per capire come il pubblico si immagina la Domenica In senza la moglie.

“Mara Venier ha annunciato, poi si vedrà se sarà vero, ma l’ha annunciato, che questa sarà la sua ultima Domenica In” ha detto e poi vi al sondaggio tra i suoi follower e parte il toto nomi. Diversi i candidati emersi.

LEGGI ANCHE –> All Togheter Now, Anna Tatangelo e il pianto di un giudice di gara

Mara Venier lascia Domenica In, ecco chi potrebbe sostituirla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Nicola Carraro, marito di Mara Venier prova a capire cosa potrebbe succedere in Rai se sua moglie lasciasse davvero Domenica In. Chi potrebbe sostituirla? I possibili nomi, tra uomini e donne sono diversi. in tutto cinque quelli citati dal marito della Zia Mara.

“Molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto, seppur con distinguo importanti, dicendo ‘finché c’è Mara non se ne parla’, ma c’hanno provato” ha precisato Carraro chiedendo poi ai follower chi metterebbero al posto di Mara, “ammesso e concesso che Mara voglia lasciare?”.

Non ne è convinta nemmeno tanto lui e forse così sarà ma nel mentre spunta il nome di tre donne da parte del marito della Venier. Antonella Clerici, anche se pensa che forse non abbandonerà facilmente Milano per trasferirsi a Roma.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista Italia, in arrivo la nuova edizione: dove e quando

Poi arriva Eleonora Daniele, donna preparata e dalla molta gavetta dice. Infine spunta il nome di Caterina Balivo: “mi piace molto, anche se è un po’ scomparsa dagli schermi” precisa Carraro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

E per gli uomini? Anche su questo lato non ha dubbi: o Alberto Matano che ha dato ottima prova a La Vita in Diretta oppure Pierluigi Diaco, “un po’ anarchico” lo definisce ma con cuore e sensibilità.