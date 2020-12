Maradona. Messaggio vocale a sorpresa contro le eredi: “Sono delle ladre”

Maradona. E’ morto il 25 Novembre scorso El Pibe de Oro. E’ iniziata la battaglia legale per accaparrarsi il suo patrimonio, tra figli riconosciuti e illegittimi

E’ morto il 25 novembre scorso il calciatore Diego Armando Maradona. Una carriera strabiliante che negli anni lo ha portato ad accumulare un cospicuo patrimonio. Ammonterebbe a circa 75 milioni di dollari il valore economico dei suoi beni ma si pensa sia molto di più. Tanti immobili e poca liquidità da dividere tra i suoi eredi. Cinque case in Argentina, diverse automobili, averi ancora non ben individuati a Dubai, un hotel a L’Avana, proprietà in Italia, un pastificio in Venezuela, aziende in Cina e tanti regali di lusso. Non sarà facile risalire ad una cifra certa.

Maradona. L’audio contro le figlie trasmesso in tv

Barbara D’Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5, ha trasmesso un audio rilasciato dall’avvocato Matias Morla, legale di Maradona, in cui l’ex calciatore si scaglia contro le figlie: Dalma e Giannina.

L’ira del Pibe de Oro sarebbe stata innescata dal mancato invito delle sue sorelle al matrimonio di Dalma. Maradona sostiene che egli stesso non sarebbe stato presente alla cerimonia poiché le zie sono sempre state presenti per le due ragazze. Parla di contesti familiari in cui le donne avrebbero preparato da mangiare più volte a Dalma e Giannina quando avevano fame, come atto di affetto nei loro confronti. Il campione del calcio mondiale dice a Morla: “Le mie figlie sono ladre”.

Matias Morla dovrà sostenere una causa di calunnia e ingiuria a febbraio 2021, intentata proprio dalle figlie di Maradona, Dalma e Giannina, e la loro madre, Claudia Villafañe. La questione aprirebbe uno scenario complicato: le donne infatti potrebbero querelare l’avvocato per aver suggerito delle mosse sbagliate al loro congiunto scomparso, che le penalizzarebbero per questioni inerenti all’eredità.