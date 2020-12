Michelle Hunziker: “adoro dare tanti baci”, il segreto della felicità – VIDEO

La conduttrice di All Together Now, Michelle Hunziker, svela un segreto e festeggia l’8 Dicembre in tenera compagnia.

Il video postato dalla conduttrice dal volto sempre sorriderete, Michelle Hunziker, ha riscosso un incredibile successo. Nella giornata di ieri la piattaforma social Instagram ha registrato oltre 100mila like sul suo nuovo ed irresistibile post. Il video ha come protagoniste le tre donne della famiglia, intente a festeggiare al meglio l’8 dicembre e scambiandosi infinite tenerezze.

Michelle Hunziker: le coccole con Celeste e Sole

“cosa posso farci…è più forte di me!”, ha esordito Michelle svelando quale sia il vero segreto per raggiungere la felicità. Come dimostra il video pubblicato nella giornata di ieri, il consiglio della ex modella svizzera è semplice e contagioso. Coccole ed abbracci possono essere un vero toccasana per il proprio stato mentale. Fanno bene al cuore e bisognerebbe approfittare di ogni momento propizio per rincarare a più non posso la loro dose giornaliera.

Le due piccole cavie per l’esperimento materno sono le due adorabili figlie di Michelle e dell’imprenditore Tommaso Trussardi. Con la loro allegria, Celestre e Sole, appaiono sempre più simili alla loro mamma.

A questo punto, non resta che affidarsi alle sagge parole di Michelle. Badare bene a coinvolgere i nostri cari con “tanti tanti baci” producendo in tal modo tutte le endorfine necessarie per sopravvivere con molta ironia ad un periodo dai contorni grigiarstri e soprattutto così particolare.