Nicole Minetti torna a far parlare di sé, l’ex consigliera regionale della Lombardia seducente più che mai: un lato B da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

E’ stata famosissima circa un decennio fa e uno dei personaggi più chiacchierati, dello showbusiness ma anche della politica. Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, ha oggi abbandonato la politica. Ma il ricordo di quella stagione è rimasto vivido nella mente di tutti, per il suo grande fascino. L’ex musa di Silvio Berlusconi, oggi, ha 35 anni, ma conserva una bellezza a dir poco esplosiva, ben visibile sul suo profilo Instagram dove è particolarmente attiva. Non una influencer in senso stretto, ma di sicuro gli scatti particolarmente provocanti sono una specialità della casa. Quello di oggi, più che mai. Andate a pagina successiva per scoprire di che cosa si tratta…

Nicole Minetti, un primo piano irresistibile: il lato B fa esplodere Instagram