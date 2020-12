“Oggi è un altro giorno”, una memoria senza tempo: “Grazie a lui”

Ad “Oggi è Un Altro Giorno”, programma condotto da Simona Bortone, l’ospite Rita Dalla Chiesa ha ricordato le gesta di un personaggio famoso

La puntata di ieri di “Oggi è Un Altro Giorno” ha riservato emozioni e ricordi particolari tra gli ospiti del salotto, capitanato dalla conduttrice Simona Bortone. Nel menù della giornata spicca l’ospitata di Natalia Titova, ex ballerina di “Ballando Con Le Stelle” che ha raccontato con il cuore tra le mani, della malattia e del rapporto intenso d’amore fra lei e Rosolino.

Poi è toccata all’ex conduttrice, moderatrice di controversie familiari, come “Focus” e “Affari di famiglia”. Parliamo di Rita Dalla Chiesa, l’ex Regina della Mediaset che non ha fatto mancare sorprese durante l’intervista della Bortone.

In particolare, Rita ha raccontato di due figure di spicco in ambito familiare. Dal padre Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto venuto a mancare a causa di un attentato condotto in porto dalla mafia. E di un personaggio che l’ha aiutata ad uscire dal momento di crisi piscologica, dovuto proprio alla scomparsa del padre

“Oggi è un Altro Giorno”, omaggio in memoria del grande “campione” televisivo

Ad “Oggi è un Altro Giorno” non finiscono mai le emozioni tra gli ospiti del parterre, capitanato da Simona Bortone. Il programma cerca di raccogliere tutta una serie di pareri personali e consigli su come uscire dal momento tragico che stiamo attraversando.

Tra un consiglio e l’altro c’è sempre modo di rendere incandescente l’ospitata, quando entra di mezzo la privacy. Fioccano così le emozioni più sincere, in particolare per Rita Dalla Chiesa, la conduttrice Mediaset, ieri ospite dalla Bortone in Rai.

L’ex conduttrice di Focus ha reso oneri e onori al padre, ex giudice dei tribunali. La sua scomparsa ha segnato in negativo il prosieguo di vita dell’intera famiglia. Carlo Alberto era tutto per Rita, che solo dopo aver incontrato l’amore è riuscita a superare il momento di sconforto totale, dovuto alla grave perdita.

Chi è costui in molti si domanderanno? Un “monumento” tra i conduttori, al quale è stato persino intitolato uno studio: il suo nome è Fabrizio Frizzi. Per la conduttrice napoletana. Fabrizio ha rappresentato davvero il centro del mondo, l’uomo grazie al quale è riuscita a superare psicologicamente la mancanza del padre Carlo.

Lo showman non verrà mai dimenticato da Rita Dalla Chiesa, nel quale ha riposto tutte le speranze di una limpida ripresa, in cambio di affetto e felicità. Dopo ben 10 anni, il loro matrimonio subisce una brusca frenata a causa di lui, non più innamorato, ma nonostante ciò Rita non dimenticherà mai l’importanza della presenza di Frizzi nella sua vita, determinante emotivamente per il prosieguo della vita