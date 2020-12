Paola Di Benedetto bellissima in canotta è una bomba sexy-FOTO

La Di Benedetto è bellissima in canotta, condivide una foto e rivela che tra poco è il suo compleanno e con chi lo festeggerà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto condivide uno scatto su Instagram in cui appare bellissima e sexy con indosso una canotta. Nella didascalia spiega che tra poco compie gli anni, ne fa 26, l’anno scorso aveva trascorso questo giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Si domanda invece come lo passerà quest’anno vista la difficile situazione dovuta all’emergenza di coronavirus, che rende gli eventi come questo difficili da trascorrere in compagnia di amici e parenti.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sempre più innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Non lo sa Paola con chi potrà trascorrere il compleanno ma una certezza c’è, il suo fidanzato Federico, lui ci sarà sicuramente per lei. I due sono più uniti che mai, dopo aver attraversato un momento di pausa e la partecipazione al Grande Fratello da parte di Paola, i due sono andati a vivere insieme a Milano e oggi sono più felici che mai. Per la Di Benedetto sembra andare tutto bene sia in amore che sul lavoro, la modella infatti lavora per RTL 102.5 come conduttrice e le piace moltissimo farlo.

Va in onda ogni weekend dalle 13 alle 15, in una foto che la ritrae in studio nella didascalia scrive:”Chiedetemi quanto mi piace far radio da 1 a 10?? 100!”. Inoltre fa da testimonial per diversi marchi come Swisse, prodotti cosmetici, ghd la piastra per capelli e anche Philips per gli spazzolini elettrici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

La bella madre natura ha anche scritto un libro, “Se ci cred” è una autobiografia della giovane che spiega come le sue scelte sono state dettate dalla testa e dal cuore. La Di Benedetto è molto fiera di questo suo libro che le ha permesso di raccontarsi e 360 gradi alle persone che desiderano conoscerla meglio.