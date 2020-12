“Quando siete felici, fateci caso”: il messaggio di Claudia Ruggeri

Claudia Ruggeri condivide sul suo account Instagram uno scatto sorridente e lancia un messaggio positivo ai suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Sorriso smagliante. Look sportivo e occhiali da sole. Un volto radioso, un messaggio positivo. Questo è quanto emerge dall’ultimo post pubblicato poche ore fa su Instagram da Claudia Ruggeri.

L’influencer e showgirl si mostra sorridente e luminosa e lancia ai suoi followers un messaggio positivo. “Quando siete felici, fateci caso”, il commento al post corredato dall’ hastag # aspettandotempimiglioripertutt i.

Malgrado i mesi difficili e questo particolare Natale che ci attende, la Ruggeri invita i suoi fan alla positività. Inoltre sprona a ricordarsi di far caso ed essere grati dei momenti felici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Claudia Ruggeri | la cognata di Bonolis incanta per sensualità | FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il successo di Claudia Ruggeri: dalla tv ai social

La Ruggeri tornerà presto tra lo staff del programma “Avanti un altro”, collaborazione nata nel 2004. La Ruggeri è da sempre uno dei personaggio tra i più amati del programma.

Trentaseienne, nata a Roma, è molto apprezzata per la sua bellezza e solarità. Claudia inizia la sua carriera come modella per poi passare al mondo della tv. E’ a Domenica In che conosce Paolo Bonolis. Di seguito diventa una ballerina di Ciao Darwin per poi entrare nello staff di Avanti Un Altro.

La showgirl è legata a Bonolis anche nella vita privata. Ha sposato infatti il fratello della moglie, Marco Bruganelli.

Dopo dodici anni di relazione i due si sono sposati in segreto. Per ora niente figli, anche se hanno espresso il desiderio di averne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Mora, fisico curvilineo, la Ruggeri spopola su Instagram. 986 mila il numero dei suoi follower. E lo scatto postato poche ore fa conquista tutti. Tanti i commenti positivi e i ringraziamenti per il messaggio di positività.