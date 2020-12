Bambina di 12 anni partorisce 2 gemelli: la storia della violenza

Una bambina di soli 12 anni ha appena dato alla luce due gemelli. Alla vittima di violenza le è stato negato l’aborto.

LEGGI ANCHE >>> “Sei un mostro!” La madre della vittima di 16 anni si dispera

Una dodicenne è stata vittima di uno stupro in Argentina. Le autorità locali le hanno negato il diritto a eseguire un aborto legale. Di conseguenza, la bambina è stata costretta a portare avanti la gravidanza e ha recentemente dato alla luce due gemelli. La vittima di violenza, il cui nome non è stato rilasciato per motivi di privacy, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico: il parto è avvenuto nell’ospedale pediatrico Dr Hector Quintana, situato nella città di San Salvador, nella provincia argentina di Jujuy. La bambina ha dovuto aspettare la maturazione dei feti gemelli prima di poter effettuare il taglio cesareo: l’operazione è stata eseguita il 29 novembre.

Il rifiuto al diritto all’aborto legale da parte delle autorità

Un comunicato del difensore civico dei minori ha condannato l’intervento cesareo eseguito sulla dodicenne, affermando che, data la sua giovane età, la vittima aveva pieno diritto all’interruzione legale della gravidanza. Difatti, sebbene l’aborto sia ancora illegale in Argentina, esiste una legge a favore della sua esecuzione, noto come ILE (Interrupción Legal del Embarazo). L’aborto è legale solo in caso di stupro, o anche quando la gravidanza può mettere in serio pericolo la vita di una donna. Il difensore, a cui la bambina è stata affidata, denuncia le autorità provinciali non curanti né dell’Ile né del protocollo dell’UNICEF. Inoltre, la cicatrice è un danno permanente sul corpo della vittima e potrebbe provocare in futuro non lievi disagi psicologici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Dramma agghiacciante: uccide a coltellate un uomo per un Rolex

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A novembre, mgliaia di persone sono scese in piazza in tutta l’Argentina per manifestare a favore di un nuovo disegno di legge a favore della legalizzazione dell’aborto. Attualmente non ci sono notizie sullo stato dei gemelli.

Fonte Mirror, The Sun