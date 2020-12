Rosalinda Celentano, l’indiscrezione: perché finì la sua storia con Simona Borioni

Perché finì la travolgente storia d’amore tra Rosalinda Celentano e Simona Borioni? Era il 2014 e le cose non andavano molto bene per la figlia del celebre cantante.

Oggi facciamo un tuffo nel passato. Sapete come finì la storica relazione tra Rosalinda Celentano e la compagna Simona Borioni? Scopritelo insieme a noi.

Rosalinda Celentano e Simona Burioni: una separazione “forzata”

Era il 2014 e le cose non andavano affatto bene per la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Colpita da una forte depressione, la Celentano rilasciò un comunicato stampa nel quale comunicava la sua rottura con la compagna Simona Borioni, definendosi “incapace, attualmente, di amare”. Per l’attrice fu una doccia fredda: non era al corrente della mossa della fidanzata e ne rimase molto delusa.

Ad anni di distanza (e come comunicato a mezza voce in un’intervista a Verissimo di poco successiva alla loro rottura) sembra che il motivo della separazione sia stata la dipendenza di Rosalinda dall’alcool. “Quando le problematiche di Rosalinda sono riaffiorate, io non ho più tenuto botta – disse la Borioni a Silvia Toffanin – Non ce l’ho più fatta”.

Probabilmente – aggiunse l’attrice – se la famiglia Celentano avesse dato loro una mano, ne sarebbero uscite insieme, ma come è risaputo, né Adriano Celentano né Claudia Mori si sono mai rivelati grandi sostenitori della figlia, soprattutto dopo la scoperta del suo orientamento sessuale.

Nonostante il triste distacco, Rosalinda Celentano e Simona Borioni hanno sempre mantenuto un rapporto di sincero affetto e la figlia del cantante ha sempre potuto contare sul sostegno dell’ex compagna e di suo figlio Samuele.