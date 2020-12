Royal Family, la crisi di famiglia continua: la Regina ha una soluzione

Non mancano i problemi nella Royal Family. Elisabetta propone una strada che la mostra ancora una volta al passo con i tempi

La Royal Family non vive un momento felice da punto di vista dei rapporti privati, si sa e questo preoccupa non poco la Regina Elisabetta. L’anziana monarca ha però le idee chiare su cosa potrebbe essere utile per cercare di risolvere i problemi che ci sono tra i suoi due nipoti.

Da una parte Kate Middleton e William e dall’altra Megan Markle ed Harry. Separati non solo fisicamente dalle distanze ma anche per via dei loro rapporti non proprio idilliaci. La Regina vorrebbe vederli tutti riuniti, per Natale, e quello che ha proposto è da vera donna illuminata e al passo con i tempi.

Da un lato pare che Harry abbia sofferto l’essere offuscato dalla luce di suo fratello William, sempre più in alto di lui. Dall’altro c’è anche Elisabetta che vorrebbe che suo nipote minore torni in Inghilterra, senza nascondere la sua non approvazione verso la coppia che non è molto incline a rispettare i protocolli di corte.

Come risolvere? Con la terapia di gruppo, questa la proposta della sovrana del Regno Unito che come sempre stupisce.

Royal Family, la Regina propone la terapia di gruppo

A rivelare questa indiscrezione è il “New Idea” che spiega come la Regina avrebbe chiesto ai duchi di Sussex di tornare nel Regno Unito per Natale per cercare di rimettere le cose a posto e ricucire i rapporti con William e Kate.

“La regina – spiega una fonte – non è convinta che Carlo, i Sussex e i Cambridge siano in grado di risolvere da soli le loro divergenze, quindi pensa che sia arrivato il momento di un aiuto professionale”. Il rimedio, per la sovrana, è quello di effettuare una “seduta di consulenza familiare”.

Un punto fermo che avvalora il fatto che la situazione familiare dei Windsor non è affatto semplice. Ecco che la Regina Elisabetta vorrebbe vedere accanto al suo albero di Natale la famiglia riunita e che tenta a riallacciare i rapporti ma a quanto pare forse dovrà ancora aspettare.

Alcune voci spiegano che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, Megan ed Harry non abbiano alcuna intenzione di spostarsi dagli Stati Uniti per le festività natalizie. Pare però che Elisabetta abbia già il piano di riserva, fare tutto in videoconferenza.