E’ scomparso da Sassuolo, in provincia di Modena, ormai da tre giorni, un ragazzo di 20 anni. Si chiama Alessandro Venturelli e il 5 dicembre si è allontanato da casa nel primo pomeriggio, senza fare più ritorno. I genitori, che vivono con il ragazzo, non l’hanno più visto da quel pomeriggio di sabato. Ha portato i documenti di riconoscimento ma ha lasciato il telefono cellulare a casa. Le ultimi immagini che si hanno di Alessandro sono quelle del sistema di videosorveglianza non lontano da casa. Per quanto riguarda alcuni segni distintivi che possano aiutare a rintracciarlo, Alessandro è alto 1.70, ha i capelli e gli occhi castani. Quando è uscito di casa indossava una giacca a vento blu, una felpa con cappuccio grigia, pantaloni della tuta grigi, scarpe da ginnastica chiare. Alle spalle aveva anche uno zaino di pelle nero.

Ventenne scomparso

Intanto i genitori hanno rilasciato un accorato appello, un messaggio ad Alessandro: “Ti aspettiamo Ale, ti vogliamo tutti un mondo di bene. Non preoccuparti, non c’è nulla che insieme non possiamo risolvere”. Nel 2019 ci sono state 245.012 denunce di scomparsa in Italia. Il trend delle denunce dal 2007 in poi è in crescita fino al 2014 in maniera piuttosto costante. Dagli anni successivi in poi c’è stata una crescita maggiore. La spiegazione, in parte, è data anche dall’aumento dell’afflusso di immigrati dal 2014 in avanti. Tra i migranti, molti spariscono senza lasciare alcuna traccia. Nel 2007 è nata anche la figura del Commissario del governo per le persone scomparse. Nel rapporto annuale sulle persone scomparse, per quanto riguarda il 2019 i ritrovamenti si attestano al 65,44%.

E’ una percentuale che si sta abbassando rispetto ai primi anni di nascita del commissario di governo delle persone scomparse. Nel primo anno, infatti, le persone ritrovate erano oltre il 90%.