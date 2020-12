Scienziato israeliano rivela: Donal Trump in contatto con gli alieni

Donal Trump in contatto con gli alieni. Questo è quanto rivelato dallo scienziato Haim Eshed in un’intervista al quotidiano ebraico Yediot Aharonot.

Rapporti tra Trump e gli alieni. Questo è quanto rivelato dallo scienziato Haim Eshed. La rivelazione è stata rilasciata in un’intervista al quotidiano ebraico Yediot Aharonot.

Eshed, professore a capo del programma spaziale israeliano dal 1981 al 2010, parla di presunti rapporti tra il presidente uscente degli Usa e l’organizzazione aliena Federazione Galattica.

Legame che Trump stava per rivelare al mondo se non fosse stato bloccato dagli alieni stessi. Quest’ultimi non hanno ritenuto che l’umanità sia pronta a una rivelazione di tale portata. Intanto Usa, Israele e alieni starebbero collaborando insieme. Luogo della collaborazione, una base segreta su Marte.

Secondo Eshed gli alieni sarebbero entrati in contatto con gli USA e avrebbero realizzato anche esperimenti sulla Terra. L’obiettivo sarebbe comprendere l’universo e avere l’aiuto umano per farlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Elezioni Usa, Trump contro Biden: “Non può essere Presidente, abbiamo le prove”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

ll rapporto tra Trump e gli alieni

Le dichiarazioni dello scienziato sembrerebbero trovare conferma dalle interviste dello stesso Trump e dalla realizzazione di Us Space Force, sesto ramo delle forze armate del Paese.

Lo scorso ottobre in un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente uscente avrebbe menzionato oggetti volanti non identificati sugli USA.

Inoltre a giugno in un’intervista rilasciata al figlio maggiore Donal Jr. lasciò intendere di avere notizie legate all’incidente “alieno” di Roswell, in New Mexico.

Durante la conversazione, conservata e riprodotta dalla staff della sua campagna elettorale, Trump affrontato temi caldi legati ai segreti custoditi dal governo sugli ufo.

Realtà o finzione? Forse potrebbe essere una strategia inaspettata per recuperare la Pennsylvana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>

Elezioni Usa, Trump: “I cittadini non accetteranno questo voto truccato”