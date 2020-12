Zodiaco, i segni più discreti e affidabili a cui raccontare i tuoi segreti

Non è mai facile sapere a chi affidare i propri segreti, ma questi segni zodiacali sembrano avere una particolare predisposizione nel saperli mantenere

Riporre la propria fiducia nei confronti di qualcuno e rivelare i propri segreti è qualcosa che appare più facile a dirsi che a farsi. Non è semplice infatti trovare una persona che riesca a mantenere saldamente nascosti le rivelazioni che le sono state fatte. Alcune persone sembrano avere però una naturale predisposizione, riuscendo non solo ad ascoltare attentamente ma riponendo quei segreti al sicuro. In particolare alcuni segni zodiacali sono stati indicati come i più affidabili e discreti e per questo motivo vengono spesso scelti come fidati compagni. Scopriamo quali sono.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni tra gli uomini che non si vergognano della loro sensibilità

I segni zodiacali più affidabili e bravi a mantenere i segreti

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che avranno più fortuna nel mese di dicembre

In questa lista troviamo il segno del Capricorno che per definizione è considerato uno dei più schietti e diretti. Lo è, infatti, ma oltre a possedere queste caratteristiche ne spiccano altre particolarmente importanti. Come quella di sapere mantenere un segreto senza spifferarlo a nessuno. Viene visto come un amico e compagno davvero affidabile e per questo molte persone sentono una naturale predisposizione nei suoi confronti. Il suo essere così aperto al mondo viene meno quando si tratta di mantenere i segreti altrui.

Poi c’è il segno dei Pesci, uno dei più sensibili dello Zodiaco. Proprio la sua capacità di mettersi nei panni degli altri lo porta a non sentire la volontà di rivelare le confidenze che gli sono state fatte o i gossip ascoltati. Un segno che cerca sempre di comportarsi come vorrebbe che gli altri facessero con lui. Per questo ci si potrà fidare ciecamente.

Anche la Bilancia fa parte di questa gruppo, considerato uno dei segni più discreti e affidabili. Non ci sarà nessun bisogno di avvertirlo o di sottolineare quanto sia importante che non apra bocca e riveli i segreti che gli sono stati rivelati. Per questo segno si tratta di una sorta di impegno che necessita di essere rispettato. Non gli verrà mai in mente di aprire bocca e confessare quanto gli è stato affidato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine abbiamo lo Scorpione che di per sé è un segno altamente riservato. Sa cosa significa avere dei segreti perché lui stesso in prima persona ne nasconde di continuo. La sua volontà di non condividere necessariamente quello che gli accade lo porta a comprendere pienamente l’importanza di non diffondere quanto gli viene raccontato. Mantenere i segreti degli altri sarà un vero compito da svolgere per lui e lo farà sempre egregiamente.