Striscia la Notizia. Il triste annuncio dell’addio definitivo al Tg satirico dopo 15 anni di due amatissimi protagonisti ha generato polemiche. Cosa dicono i diretti interessati

L’avevano annunciato in trasmissione, hanno ribadito il concetto sui loro canali social e il temuto giorno è arrivato. E’ andata in onda l’ultima puntata con la coppia comica, Ficarra e Picone, alla conduzione del popolare tg satirico, Striscia la Notizia. Gli attori e presentatori hanno abbandonato il proprio posto dietro la scrivania più famosa d’Italia. Il commiato è stato molto toccante. Hanno tenuto a ringraziare di cuore tutti, con una menzione speciale ad Antonio Ricci, ideatore del programma.

La prima puntata che vide protagonisti Ficarra e Picone risale al 25 arile 2005. Fu un primo assaggio che durò solo quattro giorni. Furono talmente apprezzati dal pubblico che tornarono in pianta stabile dal 27 marzo dell’anno successivo.

Il 30 Novembre 2020 hanno scritto sui loro canali social: “Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo: ‘Grazie’. Ci vediamo in giro.”

Striscia la Notizia. La polemica sull’addio di Ficarra e Picone

Riguardo la motivazione dietro l’addio del duo comico alla conduzione di Striscia la Notizia sono state avanzate diverse ipotesi. Non ci sarebbe nessun altro progetto a breve. Gli impegni teatrali sono saltati dato il periodo storico che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. I due comici palermitani hanno dovuto annullare, infatti, il tour nazionale organizzato per festeggiare i loro primi 25 anni di carriera. C’è chi ha palesato diversità di vedute rispetto al piano editoriale preso dalla rete. Non hanno mai fatto mistero di non amare particolarmente un “certo tipo” di televisione.

Ci pensano i diretti interessati a porre fine a qualsiasi tipo d’indiscreizione. “Il nostro ‘addio’ a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo” – hanno scritto – “Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo. Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua.”

Come loro stessi hanno fatto intendere, sono pronti per altre avventure lavorative. Resteremo in attesa per scoprire di cosa si tratti.