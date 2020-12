Test di intelligenza: trova il cuoricino nascosto tra gli elefanti

Cerca di trovare anche tu il cuoricino nascosto tra gli elefanti. Metti alla prova la tua intelligenza!

In arrivo un nuovo test visivo romantico realizzato per rivelare l’intelligenza delle persone. Il vignettista Gergely Dudas, noto anche con l’alias Dudolf, ha pubblicato una vignetta che è diventata subito virale nel mondo del web.

Si tratta di una vignetta in cui si vede una bellissima immagine che nasconde un piccolo cuoricino da trovare. Un vero e proprio test che intende mettere alla prova l’intelligenza delle persone.

Riuscite a risolvere questo rebus?

Un test non facilissimo. Infatti, moltissime persone hanno intravisto il cuore soltanto dopo oltre 15 minuti.

Un’immagine bellissima dove sono stati rappresentati tanti elefanti. All’interno dell’immagine, poi, si nasconde un piccolo cuore che bisogna scorgere tra i numerosi elefanti coloranti presenti nell’immagine.

Tutti questi elefanti non fanno altro che confondere tutti coloro che si sottopongono a questo rebus. Un rompicapo che si caratterizza per un particolare diverso da tutti gli altri. Proprio questo porta confusione a chi cerca di trovare il cuoricino.

Il vignettista ha utilizzato il rosa, il bianco, fucsia e il lilla che è una combinazione di colori che non è stata scelta a caso. Sono tutti colori che, infatti, portano a confondere l’occhio e a fare caso a qualsiasi cosa che abbia un colore diverso come il cappellino di uno degli elefanti.

Tra i pachidermi ci sono anche le farfalle e i fiori che sono stati realizzati apposta per fare in modo che il cervello sia attratto da qualsiasi cosa che sia diversa. Sta proprio qui l’inganno perché lo scopo del test è un altro: trovare il piccolo cuore!

Non c’è alcun limite di tempo per risolvere questo rompicapo. Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Nel caso non riusciste proprio a trovare il piccolo cuore, cliccate su “Successivo” e venite a vedere dove si trova questo cuoricino.