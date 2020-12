Uccisa dal marito perché non voleva tornare a casa: il dramma di Madalina

Madalina barbaramente picchiata e uccisa da suo marito, Adrian Luminita. Il motivo? Non voleva tornare in Romania

Adrian Luminita è il nome del 39enne che, lo scorso lunedì, si è macchiato di un orrendo delitto: l’uomo ha picchiato ed ucciso la propria moglie, Madalina, nella loro casa di Pescia Fiorentina. Quest’ultimo aveva manifestato il desiderio di tornare a casa, in Romania, ma la moglie non era dello stesso avviso: voleva restare in Italia. L’uomo, fuori di sé dalla rabbia, ha confessato l’omicidio consumatosi nella dependance in cui vivevano. Dopo averla picchiata ed uccisa, Adrian ha appiccato il fuoco nella loro casa. Ma nel farlo è rimasto ferito.

La tragedia di Madalina: uccisa dal marito perché non voleva tornare in Romania

Madalina e suo marito Adrian vivevano nella dependance di Villa Tonci, a Pescia Fiorentina. L’uomo, tuttavia, aveva più volte manifestato il desiderio di tornare a casa, in Romania. Desiderio non condiviso da sua moglie, che invece voleva ardentemente rimanere in Italia.

Lo scorso lunedì, l’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale Scotte di Siena, a causa di alcune ustioni sul corpo. Immediatamente interrogato, Adrian ha confessato l’omicidio della moglie: dopo averla picchiata ed assassinata con un pugnale, quest’ultimo ha tentato di dare fuoco alla casa, per insabbiare le prove. Ma è rimasto ferito nel tentativo.

Dall’interrogatorio, l’uccisione di Madalina sembra essere riconducibile ad un impeto di rabbia. L’uomo ha raccontato agli investigatori di aver litigato pesantemente con la moglie, a causa della sua volontà di non tornare in Romania con lui. Dopo l’ennesimo rifiuto, Adrian non ci ha visto più, arrivando a compiere un gesto terribile: l’assassinio di sua moglie.

