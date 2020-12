Valentina Vignali sempre al top rende omaggio a qualcosa di speciale – VIDEO

Valentina Vignali, non si risparmia sui social: un lungo post dedicato a qualcosa per lei speciale. Boom di like.

Valentina Vignali, posta sui social una sequenza tenerissima di foto e video in compagnia del suo micio. A lui dedica delle parole piene di affetto e di amore. Gli appassionati di gatti sono estasiati per questo amore felino che li accomuna alla famosissima influencer. Sei un trovatello perciò non so con esattezza quando tu sia nato, viviamo insieme da 7 anni e per me con quel faccione morbido e la tua macchietta sul muso sei il più bello del mondo. Godetevi questa carrellata di Gatto. Un modo sicuramente carino per manifestare l’amore verso gli amici a quattro zampe.

Valentina Vignali, la foto censurata

Il web non fa che mandare cuori ed emoji a forma di gatto per celebrare insieme questo giorno importante. Non solo foto, la sequenza o come suggerisce la stessa Valentina, carrellata di Gatto: dal passeggio al momento di coccole per poi concludere con il riposino del felino.

Anche le stories di Valentina Vignali vedono come protagonista il suo amico felino: brevi video che immortalano i due in atteggiamenti tenerissimi. Tra questi però vi è un video censurato: simpaticamente la Vignali ha apposto sul gatto la GIF “Censored”. Un’azione che se da un lato fa ridere, dall’altra evidenzia ancora di più la cura, il rispetto e l’affetto verso il felino.

Del resto gli animali danno tanto, diventano parte della famiglia e la Vignali fra i numerosi impegni come modella, influencer riesce comunque a trovare del tempo per il suo micio, come si evince da tutti gli scatti e video condivisi con i suoi follower.