Ylenia Carrisi, risolto il “giallo” sulla scomparsa: “E’ stato lui”

Il giallo sull’improvvisa scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano sembra sia giunto davvero ai titoli di coda…

La scomparsa improvvisa di Ylenia Carrisi è ormai un argomento che non tramonta mai, almeno nei peniseri della sempre più speranzosa Romina Power. La figlia dei due artisti, celebri di Sanremo non ha mai abbandonato il cuore della madre, a differenza del padre che l’ha sempre creduta morta, dopo la notizia del corpo lanciato nel torrente del fiume.

Ylenia aveva abbandonato la famiglia il 6 Gennaio del 1996, stanca delle continue pressioni del padre, che avrebbe preferito che si esibisse sotto i riflettori. Invece lei, spirito riservato ha voluto continuare gli studi e trasferirsi in America per completarli e avere una carriera di successo.

Mamma Romina, grazie all’aiuto del figlio Yari ha organizzato diverse spedizioni per il ritrovamento della figlia Ylenia, senza ottenerne traccia. Nonostante i 26 anni dall’uscita di casa di Ylenia, la madre, ogni anno le dedica una foto ricordo di quando lei era piccola. Accade ogni mese di Novembre, mese in cui Ylenia fece la sua prima comparsa alla luce del sole

Caso Ylenia Carrisi archiviato: ecco chi è il responsabile della scomparsa

Il “giallo” sulla scomparsa di Ylenia Carrisi è andato verso un percorso di risoluzione, dopo l’ospitata della madre, col cuore “spezzato” da ormai 26 anni. Romina Power ha accettato l’invito a “Chi L’Ha Visto”, dove ha raccontato una novità a dir poco agghiacciante per la figlia.

Il timore dell’artista statunitense è abbastanza evidente, in quanto preoccupata che la perdita della figlia possa essere frutto di un incontro “sconcio” sul tragitto dei desideri. Per capire qualcosina in più si è rivolta a Federica Sciarelli, la conduttrice dei programma sui misteri irrisolti, fornendole immagini e foto ritoccate al presente di Ylenia, in modo da diffonderle in giro per il mondo.

Le immagini e i videomontaggi lanciati in onda dalla Sciarelli ripercorrono un pò i misteri sul presunto ritrovamento di Ylenia in un convento di suore componiane. Per questo secondo il parere di Romina, la figlia sarebbe ancora viva. Nonchè soggiogata da una “perfida” icona, riconducibile alla persona che sarebbe “scappata” con lei quel “terribile” 6 Gennaio del 1994: Alexander Masakela.

Tracce di presenza della coppia sono state rinvenute nella stanza di un albergo, dove insieme avrebbero consumato momenti di intimità. In particolare i documenti di Ylenia sono stati recuperati dalla polizia, che ha poi chiuso il caso, con il corpo della giovane, disperso nel fiume.

La paura di mamma Romina è legata al fatto che la sua graziosa e amata fanciulla di famiglia sia entrata in uno stato confusionale, proprio come successo a lei e dal quale, Ylenia non sarebbe più uscita, cambiando persino identità, convincendosi a non far più alcun passo indietro