Caterina Balivo, a tavola la gonna sale su: fan in estasi – FOTO

Caterina Balivo ci ricasca ancora. Gonna cortissima mentre è a tavola e gambe da favola. Un vero spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo ormai sui social è irrefrenabile. La moglie di Guido Maria Brera da quando si è presa un anno sabatico dalla televisione è tutta casa e social. Dopo la fine di Vieni da me la scorsa stagione, Caterina ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione e si diverte a stuzzicare i suoi fan su Instagram.

Questo basta fino ad un certo punto al pubblico italiano che apprezza molto le sue performance sui social ma vorrebbe tanto rivederla in tv. Quando e dove la rivedremo? Per il momento tutto tace anche se c’è chi già si è esposto facendo il suo nome tra le possibili donne che potrebbero sostituire Mara Venier al Domenica In.

La Zia Nazionale, infatti, in occasione dei suoi 70 anni, ha dichiarato di voler lasciare il suo storico programma a fine stagione per dedicarsi alla famiglia. Sarà davvero così? Potremmo vedere davvero Caterina nel salotto Rai della domenica?

Tutto da scrivere ancora, nel frattempo la bella campana sembra non soffrire affatto la mancanza della televisione. Sempre bellissima e in ottima forma. L’ultima foto che ha pubblicato ne è la dimostrazione. Per vederla vai alla pagina successiva.

Caterina Balivo, calza nera e gonna in pelle: uno spettacolo