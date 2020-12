Tra Natale e Capodanno, tra cotechini e cocktail di gamberi, tra vini rossi e champagne, la stragrande maggioranza delle persone ha accumulato qualche chilo di troppo che fatica a buttare giù. Non bisogna però demordere ed è necessario trovare la motivazione giusta per lavorare e liberarsi di quei “rotolini” sui fianchi o sulle cosce che tanto ci danno il tormento.

Se ti stai guardando allo specchio e vedi quegli odiosi rotoli di grasso sui fianchi o la cellulite sulle cosce sappi che questo è un “regalo” lasciato in eredità dai pranzi e le cene con gli amici durante le feste di Natale. Ora smettila di piangere sul latte versato e mettiti di impegno. In questo articolo ti spiegheremo come fare a trovare la motivazione e buttare giù i chili di troppo.

Se non trovi la motivazione cercala dentro di te

Segui un’alimentazione sana ed equilibrata: programmazione è la parola d’ordine

Se quando ti guardi allo specchio non sei soddisfatto/a perché noti quei “rotolini” antiestetici sui fianchi oppure se provi a rientrare in quel jeans che ti piace così tanto ma non ci riesci è l’ora di agire con fermezza e tenacia.

E’ chiaro un po’ a tutti che gli sfarzi e le esagerazioni alimentari delle vacanze natalizie sono una vero e proprio fardello del quale bisogna liberarsi immediatamente.

La prima cosa da fare è regolare l’alimentazione non solo con una semplice e banale dieta dimagrante. O meglio, non solo con quella! Chissà, infatti, quante volte ti sei messo/a a dieta e non hai raggiunto i risultati sperati.

Proprio per questo motivo vogliamo svelarti un segreto che ti permetterà di non perdere di vista i tuoi obiettivi e renderà la tua dieta un vero successo.

In questo caso, la parola d’ordine è programmazione. Cosa vogliamo dire? Te lo spieghiamo subito. Programmare una dieta vuol dire porsi degli obiettivi a medio e lungo termine, mettendoli nero su bianco e cancellare quelli già raggiunti.

Quello che ti raccomandiamo caldamente è di fare un diario alimentare nel quale scriverai, settimana per settimana, i tuoi menù, il tuo peso reale e quello che vuoi raggiungere, il tempo che hai speso per l’esercizio fisico e quali esercizi hai fatto.

Se ti stai chiedendo, invece, cosa mangiare e cosa evitare eccoti accontentata/o.

Evita bevande alcoliche e super alcoliche, bevande gasate, succhi di frutta già pronti;

Evita i cibi elaborati, fritti e quelli particolarmente grassi;

Evita di mangiucchiare durante i momenti di noia come ad esempio al pomeriggio;

Fai una colazione sana con tè verde, fette biscottate e un cucchiaino di miele;

Fai due spuntini al giorno con una porzione di frutta fresca, una spremuta d’arancia, uno yogurt o 20 grammi di frutta secca (noci, mandorle, anacardi);

A pranzo consuma una piccola porzione di carboidrati, una di verdure al vapore e una di proteine bollite o alla piastra (carne, pesce, uova, legumi, formaggio magro);

A cena evita i carboidrati o se non ne puoi fare a meno introducine massimo 50 grammi;

Circa due ore dopo la cena (se hai voglia di qualcosa di buono e non riesci a calmarti) bevi una tisana al finocchio o mangia due quadretti di cioccolato fondente all’80%.

Fai attività fisica (non per forza in palestra)

Se sei deciso a rimetterti in forma e rientrare dentro abiti che non si chiudevano ormai da tempo, oltre alla programmazione e a una dieta equilibrata hai un bisogno disperato di fare attività fisica.

Attenzione, nessuno ti sta dicendo che devi per forza iscriverti in palestra e spendere dei soldi in abbonamenti semestrali, abbigliamento sportivo, scarpe, bevande proteiche.

No, non è questo quello che intendiamo per attività fisica. Quello che vogliamo comunicarti è che per muoverti e bruciare un po’ di calorie serve solo un po’ di buona volontà.

Per esempio basterà fare le scale al posto di prendere l’ascensore. Se vivi al primo piano di un edificio potresti programmare un momento della giornata per fare almeno tre volte cinque piani.

A tal proposito ti faremo un esempio encomiabile. In una sua recente intervista, la danzatrice internazionale Carla Fracci ha dichiarato che durante il lockdown, non potendo andare ad allenarsi come al solito, indossava la mascherina e le scarpe da ginnastica e percorreva le scale del suo palazzo dal primo al settimo piano per ben cinque volte.

Capiamo che fare le scale potrebbe annoiarti a morte. Ci sono tuttavia delle alternative. Se ami uno sport alla follia è arrivato il momento di praticarlo anche a livello amatoriale.

Un’altra idea molto efficace potrebbe essere quella di fare attività fisica seguendo delle lezioni online da parte di professionisti del settore. In questo caso le cose da fare potrebbero essere due: andare su YouTube e seguire i video di fitness che più ti interessano oppure comprare un video corso su delle piattaforme dedicate.

Infine, se non ti piace sudare e sentire la fatica che mette a dura prova i tuoi muscoli puoi programmare almeno un’ora al giorno di camminata veloce. In ogni caso, non hai scuse: inizia a bruciare calorie.

Dalle bende alle tisane: usa prodotti drenanti

Prendersi cura del proprio corpo non vuol dire solo mangiare sano e fare attività fisica ma ci sono molte altre cose che puoi fare per tornare ad avere silhouette invidiabile e una salute di ferro.

Dai prodotti estetici alle erbe officinali fino ad arrivare alle tisane drenanti ci sono molti modi per aggiungere al tuo programma dimagrante una cura più attenta e soprattutto motivante.

In abbinamento alla tua dieta ipocalorica e all’attività fisica, che sia in palestra o “casalinga”, ti proponiamo delle piccole azioni quotidiane che ti daranno vigore e soprattutto motivazione:

Le tisane . Oltre ad aumentare le possibilità di perdere peso, le tisane sono anche un modo piacevole per integrare liquidi, aumentare la diuresi e diminuire un’eventuale situazione di ritenzione idrica, problema spesso collaterale al sovrappeso. Per notare gli effetti benefici è però importante assumere queste bevande con regolarità ogni giorno e per periodi abbastanza lunghi;

. Oltre ad aumentare le possibilità di perdere peso, le tisane sono anche un modo piacevole per integrare liquidi, aumentare la diuresi e diminuire un’eventuale situazione di ritenzione idrica, problema spesso collaterale al sovrappeso. Per notare gli effetti benefici è però importante assumere queste bevande con regolarità ogni giorno e per periodi abbastanza lunghi; Fango snellente . I fanghi dimagranti sono fanghi a base di alghe marine ad azione antibatterica e antibiotica. Utili contro gli inestetismi della cellulite, sono usati contro la pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate. Gli effetti benefici di questi fanghi sono dovuti ai macroelementi presenti nelle alghe, come il fosforo, l’azoto, il potassio, il ferro, il calcio, il magnesio, lo zolfo, ed ai microelementi comeil silicio, il cobalto, lo iodio, il bromo, il fluoro, il cromo, le vitamine idrosolubili e liposolubili e i fito-ormoni;

. I fanghi dimagranti sono fanghi a base di alghe marine ad azione antibatterica e antibiotica. Utili contro gli inestetismi della cellulite, sono usati contro la pelle a buccia d’arancia e le adiposità localizzate. Gli effetti benefici di questi fanghi sono dovuti ai macroelementi presenti nelle alghe, come il fosforo, l’azoto, il potassio, il ferro, il calcio, il magnesio, lo zolfo, ed ai microelementi comeil silicio, il cobalto, lo iodio, il bromo, il fluoro, il cromo, le vitamine idrosolubili e liposolubili e i fito-ormoni; Bendaggi estetici. L’obiettivo principale di un trattamento snellente come i bendaggi è quello di sfruttare l’azione di principi attivi sull’organismo per agire sulle zone interessate dall’accumulo di grasso adiposo. Fondamentalmente l’effetto sauna dei bendaggi snellenti promuove l’assorbimento dei principi attivi utilizzati per agire a livello localizzato proprio laddove la dieta ipocalorica non riesce a sortire i risultati sperati.

Poniti degli obiettivi e non perderli mai di vista

La prima cosa da fare se vuoi perdere peso e tornare a indossare abiti nei quali non entri più è porsi degli obiettivi da rispettare.

Il nostro consiglio è quello di segnare nel diario di cui ti abbiamo parlato qui sopra tutti i tuoi obiettivi, a cominciare da quelli a breve periodo fino ad arrivare a quelli di medio e lungo.

Prova, chiaramente, a rispettarli al massimo mettendo impegno e determinazione ma non ti dannare se non dovessi raggiungerli.

C’è una cosa molto importante che vogliamo dirti e cioè che durante una dieta o un regime alimentare controllato può succedere di perdere la lucidità e “sgarrare” cioè mangiare qualcosa che non dovresti.

A chi non è successo almeno una volta nella vita di essere a dieta e affondare il cucchiaio nella cioccolata spalmabili? Noi crediamo sia un comportamento più che comune ma quello che vogliamo dirti è che è proprio qui che si vede la tua determinazione.

Dopo aver fatto qualcosa che non dovevi non buttare all’aria tutti i sacrifici fatti e non abbandonare la tua determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Piuttosto, dai sfogo alla tua golosità ma appena questa sarà soddisfatta ricomincia con la dieta e lo sport.

Dunque, non perdere di vista i tuoi obiettivi e vai avanti anche se non hai sempre fatto il tuo dovere.

Nascondi la bilancia e usala solo quando è necessario

La bilancia è un oggetto odiato da moltissime persone perché molto spesso, soprattutto dopo le abbuffate delle feste natalizie, è pronta a darci brutte notizie.

Così succede che decidiamo di metterci a dieta e ci pesiamo ogni mattino. A questo punto potrà accadere che in alcuni casi la nostra odiata bilancia sagnerà qualche grammo in meno e altre volte, nonostante il nostro massimo impegno, non sarà dalla nostra parte e non ci darà alcuna soddisfazione.

Ecco questo è qualcosa di veramente molto sbagliato. Pesarsi molto spesso quando si è a dieta è un’azione del tutto priva di senso.

Devi sapere, infatti, che l’equilibrio alimentare non si costruisce su una sola giornata ma su una settimana, quindi è inutile pesarti tutti i giorni. Inoltre, il tuo peso può variare di un chilo nell’arco di una settimana.

Se sei una donna ancora di più a causa delle variazioni ormonali del ciclo. Questo significa che correre ogni mattina per leggere il peso sulla bilancia è un’ossessione inutile e può farti deprimere senza motivo.

Dunque, detto questo, per tenere davvero sotto controllo in modo efficace il peso ponderale, l’ideale sarebbe di salire sulla bilancia ogni 15 giorni.

Per concludere, ricorda sempre che i risultati della tua dieta possono essere più lenti di quello che vorresti, ma ciò non vuol dire che non che il tuo percorso non stia funzionando: non demoralizzarti e soprattutto non lasciare che la bilancia diventi un chiodo fisso.