Coniugi uccisi a colpi di fucile, la tragica scoperta fatta dal figlio

Da Reggio Calabria arriva la triste notizia di due coniugi uccisi a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive. Si indaga sul movente

Un fatto di cronaca terribile quello che si è consumato ieri in provincia di Reggio Calabria. Due coniugi sono stati uccisi a colpi di fucile mentre raccoglievano le olive. A trovarli uno dei loro figli. Giuseppe Cotroneo aveva 58 anni e sua moglie Francesca Musolino 51.

I fatti sono avvenuti a Calanna e proprio uno dei figli a dare l’allarme. Era poco distante dal luogo dell’omicidio, ha sentito gli spari, è accorso e ha fatto la tragica scoperta. Inutile l’arrivo dei corsi, marito e moglie erano già morti.

Sul posto anche i carabinieri per i rilevamenti del caso che aiuteranno a ricostruire la vicenda e la dinamica dei fatti. Non è chiaro ancora se a sparare sia stato un solo killer o più persone. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni e il pm di turno Flavia Modica.

LEGGI ANCHE –> Messina, scontro frontale: Giulia non ce l’ha fatta, la reazione dei genitori

Coniugi uccisi a colpi di fucile, le ipotesi del caso

I carabinieri sono al lavoro da ieri per cercare di fare chiarezza sul duplice delitto. Per il momento hanno escluso che si possa trattare di un agguato di ‘ndrangheta.

Giuseppe Cotroneo e sua moglie Francesca Musolino non frequentavano gli ambienti della criminalità e non avevano rapporti che potessero far pensare a qualcosa del genere. I coniugi erano molto tranquilli, lavoravano e poi si dedicavano anche alla terra, in questo periodo dediti proprio alla raccolta delle olive.

LEGGI ANCHE –> Ventenne scomparso da tre giorni: l’appello disperato dei familiari

Eco perché si esclude che sia stato un delitto di mafia, si cerca di capire se sia stato invece un delitto mosso da impeti nati tra familiari o vicini.

Le indagini dei carabinieri si muovono a tappeto anche con perquisizioni in alcune abitazioni di pregiudicati della zona e interrogatori di persone vicine alla coppia, compreso il figlio che ha dato l’allarme e che ha trovato i cadaveri dei genitori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il sindaco del paese del Reggino Domenico Romeo ha espresso tutto il suo sconcerto per l’accaduto: “Lavoravano entrambi al Policlinico di Reggio Calabria e vivevano grazie ai proventi del lavoro agricolo – ha detto – Erano due persone perbene. In paese siamo tutti costernati per un delitto così efferato che ha visto come vittime due persone mai chiacchierate e lontane da qualsiasi contesto criminale”.