Delitto agghiacciante: donna ritrovata morta nel bagagliaio di un’auto

Una donna è stata ritrovata morta nel bagagliaio di un automobile. Il presunto colpevole è ora sotto processo.

Un uomo è stato accusato di omicidio, a seguito del ritrovamento di un cadavere nel bagagliaio della sua vettura. Il tragico evento è successo a Houston, Texas. Secondo quanto riportano i funzionari locali, la vittima è una donna di 28 anni. Le indagini della polizia hanno individuato il colpevole dell’omicidio: l’imputato è Victor Campbell Jr., 35 anni, il responsabile della morte di Briana Johnson. L’uomo è attualmente detenuto nella prigione della contea di Jefferson con una cauzione pari a 1 milione di dollari. Gli ispettori dello stato del Texas hanno scoperto la salma di Johnson durante la ricerca di un veicolo, il cui inseguimento, iniziato nella contea di Chambers, è avvenuto la scorsa settimana. Il signor Campbell, alla guida dell’autovettura, si stava dirigendo verso est sulla I-10, quando è stato improvvisamente fermato da un soldato, in prossimità della FM 365.

Dopo l’inseguimento la terribile scoperta: il cadavere nascosto nel bagagliaio dell’assassino

Non è la prima volta che riportiamo una notizia simile. Questa volta, il malvivente ha tentato di dileguarsi con il cadavere: è scappato dal posto di blocco e, per fuggire agli agenti, ha accelerato, schiantandosi vicino al parcheggio di un negozio dell’usato. L’incidente è avvenuto Beaumont, città e capoluogo della contea di Jefferson County. La brutalità dell’omicidio è inesprimibile: l’autopsia ha stabilito con certezza che il decesso della vittima è avvenuto per strangolamento a mani nude, secondo le parole del giudice della contea locale. Il killer deve attualmente affrontare ulteriori capi d’accusa a causa di numerosi crimini commessi. Tra questi quelli di reato di elusione all’arresto, guida in stato di ebbrezza, manomissione di prove e abuso di cadavere.

Gli amici della vittima sono disperati e ricordano Briana Johnson come una donna amata da tutti. La vittima, laureata presso la Texas Southern University, aveva una grande passione per il make up e avrebbe sempre desiderato condividere il suo hobby sulla piattaforma Youtube. I familiari non dimenticheranno mai il suo spiccato senso dell’umorismo.

