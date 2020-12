Diletta Leotta, décolleté e sfogliatelle napoletane, sale la fame – FOTO

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta ci fa vedere un dietro le quinte nei camerini, sorprende i fan con sfogliatelle napoletane e carbonara

Non solo conduttrice della piattaforma sportiva Dazn, Diletta Leotta è presente anche su Radio 105, insieme a Daniele Battaglia, con “105 Take Away”. Attivissima sui social con all’attivo 7,2 milioni di follower, non smette mai di sorprendere a ammaliare le perone che la seguono da tempo.

Sembra esserci inoltre un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Daniele Scardina, fresco delle puntate di “Ballando con le Stelle” dove lo abbiamo destreggiarsi tra balli e piroette sul palco di Rai Uno.

I due si sono lasciati recentemente, ma tramite un’intervista per “La Gazzetta dello Sport”, Daniele parla dei suoi impegni sportivi ma si lascia sfuggire una dichiarazione proprio sull’ex fidanzata. “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai”. Possibile un riavvicinamento tra i due? I fan ci sperano.

