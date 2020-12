Elettra Lamborghini a letto e piercing dove non te lo aspetti – FOTO

La cantante pop e reggaeton, Elettra Lamborghini pubblica una storia di Instagram dove mostra una novità accattivante ai follower

Sempre seducente e accattivante la cantante pop e reggaeton, Elettra Lamborghini, molto attiva in questo periodo su Instagram, incanta i follower con uno scatto molto “succulento”. Non finisce mai di stupire ogni volta che si prostra al pubblico. Che sia in pista o attraverso i social network, la musica non cambia.

Le movenze sensuali, durante le performances canterine sono ormai divenute virali sul web. Tutti ne sono grati, compreso il nuovo sposo, Dj Afrojack che ha illuminato la vita di Elettra, regalandole la gioia del matrimonio. Semplicemente unici gli scatti di qualche mese fa, quando insieme celebravano il grande evento in compagnia degli amici e delle sorprese più belle che mai si sarebbe aspettata di ricevere.

Oggi Lady Lamborghini ha rinvigorito il suo aspetto estetico, abbellendolo con una “fantasia”: un modo per aumentare un livello di sex appeal già enormemente celebrato. Si tratta di un piercing alla lingua, che lei stessa mostra, mentre si rilassa sul letto di casa, con i follower a dedicarle le migliori frasi di apprezzamento che solo una star come lei può ricevere

Elettra Lamborghini in accappatoio tigrato e sotto…il nulla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Ancora una volta Elettra Lamborghini fa salire il testosterone di molti uomini italiani. Sfrontata e seducente, la Lamborghini ha pubblicato un nuovo scatto sui social dove indossa una vestaglia leopardata davvero cool. Sguardo super ammiccante e posa, come sempre, da grande femme fatale. Ad incorniciare il suo volto un caschetto super fashion che valorizza appieno i suoi lineamenti sensuali.

La Lamborghini è senza dubbio una delle più celebri ereditiere italiane. E’ diventata famosa dopo aver partecipato a dei reality inglesi e spagnoli. Nel 2015 è stata ospite del programma Chiambretti Night e, successivamente, ha partecipato a Super Shore, mandato in onda in America Latina e Spagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Il primo reality a cui ha partecipato in Italia è stato Riccanza, dove c’erano anche altri ereditieri italiani come Nicolò Ferrari. Elettra Lamborghini ha posato anche per un calendario sexy di Playboy. Un calendario dove ha dato il meglio di sé, mettendosi in pose sexy e provocanti