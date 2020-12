Elodie è sempre molto attiva sui social network: la cantante ha postato l’ennesimo scatto da urlo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie Di Patrizi è una delle cantanti più amate del nostro paese: nel 2020 è stata la donna più ascoltata su spotify Italia. La romana, classificatasi al secondo posto al talent ‘Amici di Maria De Filippi’ nel 2015, ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020. Il suo talento è innegabile: la classe 1990 ha una voce meravigliosa.

Talento e non solo: Elodie è anche una donna bellissima. La 30enne ama deliziare la sua platea con scatti a dir poco sbalorditivi sui social network. La nativa di Roma, poco fa, ha pubblicato l’ennesima foto da capogiro in cui mette in mostra il suo fisico.

Elodie, magliettina corta: che fisico!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodiee (@elodie)

Elodie, nell’ultimo scatto condiviso sui social, indossa una magliettina corta che mette in risalto il suo fisico straordinario. La romana è in splendida forma e il suo addome fa impazzire tutti. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante mentre la sua posa è decisamente sexy.

Il post ha già raccolto 97mila cuoricini. La cantante ha fatto un annuncio importante nella didascalia. “Fuori a mezzanotte THIS IS ELODIE x CHRISTMAS EP. Potrete ascoltare in una nuova chiave più intima quattro dei brani che ci hanno accompagnato in questi ultimi due anni. Spero vi piacciano “. Il progetto in versione natalizia sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali. This is Elodie è il suo terzo album ed è stato certificato come disco d’oro dalla FIMI dopo aver superato le 25mila unità vendute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La 30enne, qualche giorno fa, ha postato una foto da infarto in cui ha piazzato il suo incredibile décolleté in primissimo piano. La classe 1990 è sentimentalmente legata al noto Marracash: il loro legame è molto intenso, come rivelato anche da un’intervista dalla stessa Di Patrizi.