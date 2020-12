Emma Marrone: unica prima della finale, ha lasciato il segno – FOTO

Nello scatto in attesa della finale di questa sera ad X Factor, la cantante fiorentina Emma Marrone è unica: ha lasciato il segno.

La cantante Emma Marrone mostra uno scatto inedito prima che l’attesissima finale dello show serale di X Factor 2020 abbia inizio. Nella puntata di questa sera si scoprirà finalmente il nome del vincitore. E nel frattempo, tra un pronostico e l’altro, Emma non perde l’occasione di parlare della sua esperienza all’interno del celebre programma.

Emma Marrone: nostalgia e ringraziamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Nello scatto pubblicato due ore fa sul suo profilo Instagram, Emma, ha coinvolto i suoi fan volgendo l’attenzione sulla portata di quest’ultima avventura. Anche quest’anno X Factor sta per giungere alla fine, e dalle parole all’interno della didascalia della cantante si evince già una qualche vena di nostalgia.

In seguito ad alcuni dettagli sul suo stato d’animo e sulle emozioni che sente di condividere in totale naturalezza, aggiunge una frase come simbolo di riconoscimento: “grazie a tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un segno nel cuore.”

Dallo staff al pubblico, dai cantanti in gara agli ospiti in giuria, Emma sente il bisogno di estendere al massimo i suoi ringraziamenti. I suoi grazie raggiungono la professionalità dimostrata dalla troupe nonostante i rischi dovuti alla pandemia. Termina così un viaggio che l’ha notevolmente arricchita e che le ha fatto scoprire l’importanza di mettersi in gioco ancora una volta.