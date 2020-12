La figlia di Eva Henger incontra per la prima volta Siffredi Jr, il figlio di Rocco. Tra i due c’è molta intesa e alla ragazza piace molto

Mercedesz Henger ha incontrato per la prima volta Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi. Tutto è avvenuto per un’intervista doppia a Vanity Fair dove i ragazzi hanno parlato molto delle loro famiglie e della loro vita. La figlia di Eva Henger ha dichiarato di non aver mai visto un film di sua madre riferendo che sia lei che l’attrice di film a luci rosse non avrebbero piacere nel farlo. La stessa cosa vale per Siffredi Jr che afferma: “Ho visto le cover dei dvd che giravano per casa ma – spiega – non me l’ha mai detto però ho capito che non vorrebbe lo vedessi”.

La figlia di Eva Henger ha una cotta per Siffredi Jr?

La conversazione tra Mercedesz, Leonardo e il giornalista che li ha intervistati ha poi cambiato rotta, i due ragazzi dai genitori sono passati a parlare di loro. Da parte della figlia di Eva Henger sono uscite parole molto carine nei confronti di Siffredi jr: “Sei veramente un bellissimo ragazzo. L’ho detto anche a Lucas, il mio fidanzato”. Mercedesz è infatti fidanzata da qualche anno con il personal trainer Lucas Peracchi e i due sono molto innamorati, lo stesso vale per Leonardo, anche lui ha una relazione.

Quando Leonardo rivela di voler fare l’amore solo con la propria donna, la piccola Henger non riesce a stare zitta e esclama: “Oh, che patatino!”. Il loro primo incontro termina così, chissà se ce ne saranno altri e lontani dai giornali e telecamere.