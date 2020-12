Giulia De Lellis, primo piano DA URLO. Sguardo sensuale e labbra ammalianti | FOTO

Giulia De Lellis favolosa su Instagram: l’ultimo scatto pubblicato ha mandato i fan in tilt. Sguardo sensuale e labbra ammalianti per l’influencer

Con i suoi 5 milioni di followers, Giulia De Lellis è una delle influencer più in voga al momento. I suoi scatti, che ottengono sempre il boom di likes, sono un’esplosione di sensualità e bellezza. La De Lellis, provocante e misteriosa, ha stupito nuovamente gli utenti con il suo ultimo post: guardando con aria di sfida la fotocamera, la bella influencer ha lasciato tutti di stucco. Sguardo ammaliante e labbra a prova di bacio per Giulia.

I complimenti per lei si sprecano: “Sei bella Giulietta“, “Ma cosa sei“, scrivono i fan.

Giulia De Lellis: chi è davvero la famosissima influencer?

La famosa influencer si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla trasmissione Uomini e Donne. Durante l’edizione del 2016, Giulia, nei panni di corteggiatrice, ha incontrato Andrea Damante, e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

La relazione, fra alti e bassi, è proseguita fino alla primavera del 2018, quando la coppia comunicò ai propri followers la rottura. Dopo alcuni mesi, si scoprì la reale motivazione che aveva portato all’allontanamento tra i due: Damante, come rivelato dalla stessa Giulia, l’aveva tradita diverse volte.

Successivamente, l’influencer romana ha intrapreso altre frequentazioni. Le più chiacchierate sono state quelle con il cantante Irama, lanciato dal talent Amici di Maria De Filippi, e con Andrea Iannone, ex di Belen Rogriduez.

Tuttavia, l’amore che la De Lellis nutriva per il bel tronista era troppo forte per non riprovare. L’influencer decise quindi di dare al dj una seconda possibilità, e di riaprire le porte del proprio cuore a colui che era stato il suo grande amore. I fan si sono subito entusiasmati di fronte alla notizia. Ciò nonostante, la relazione fra i due è nuovamente finita.

Attualmente, nonostante si sia parlato di un ritorno di fiamma, entrambi sembrano aver voltato pagina. Giulia fa coppia fissa con Carlo Beretta, col quale, di recente, si è anche concessa una vacanza a Dubai.