Jessica Franceschetti, pericolo al volante: scollatura prorompente – FOTO

Jessica Franceschetti sempre più scatenata su Instagram, l’esplosiva influencer veneta espone ancora una volta le sue forme esagerate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Tra le influencer che godono di maggior considerazione in Italia su Instagram, non si può non annoverare Jessica Franceschetti. Di origini vicentine, ha fatto parlare moltissimo di sé sui social e non solo. Jessica conferma il binomio fatale rappresentato da fascino e passione per lo sport. Infatti, spesso è stata ospite di programmi calcistici a livello locale. Su Instagram, è una vera e propria reginetta, con un milione di followers sfondato oramai da tempo. Inevitabile, del resto, se si può godere come lei di una bellezza mozzafiato e soprattutto di un fisico eccezionale, che non manca di mostrare ai suoi fan. Followers spesso in delirio, Jessica già in altre occasioni ha mostrato un lato A da urlo. E non intende certo fermarsi qui, anzi. Anche oggi, le sue curve magnetiche fanno strage di cuori. Andate a pagina successiva per gustarvi l’ultimo post su Instagram…

Jessica Franceschetti, il lato A fa impazzire: curve eccezionali e fan in delirio