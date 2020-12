Dopo ‘Una moglie bellissima’ film che fu galeotto per la storia d’amore tra Laura e Leonardo i due potrebbero presto tornare in coppia.

Nel 2007 Leonardo Pieraccioni scelse per il proprio film ‘Una moglie bellissima’, Laura Torrisi al suo esordio come attrice. La bella mora infatti aveva partecipato al Grande Fratello nell’edizione del 2006 quando ancora a prenderne parte erano i personaggi della porta accanto. Arrivò quinta e successivamente Leonardo Pieraccioni la scelse come protagonista del suo film, talmente colpito dalla sua bellezza mozzafiato.

Dopo quel film tra i due nacque una profonda storia d’amore che li legò per anni e dalla quale nacque la loro unica figlia Martina.

Anni dopo il loro idillio d’amore si ruppe ma rimasero comunque in buoni rapporti e per il bene della piccola decisero di rimanere ad abitare vicini l’uno con l’altro.

Leonardo e Laura di nuovo insieme

Leonardo Pieraccioni avrebbe già proposto alla sua ex Laura Torrisi di prendere parte al film ‘Se son rose‘, proposta che la bella catanese di origine e pratese di adozione avrebbe gentilmente declinato.

A quanto pare il regista fiorentino ci ha riprovato per girare il suo prossimo film insieme alla madre di sua figlia Martina e le cose potrebbero essere cambiate.

Infatti sembrerebbe che Laura sia pronta ad accettare la proposta del suo ex e chissà se questa seconda collaborazione possa far rinascere l’amore tra i due come fu nel 2007.

In realtà i due sono stati legati dall’anno di ‘Una moglie bellissima’ fino al 2014, quattro anni dopo la nascita della piccola Martina. La separazione fu consensuale e Laura Torrisi dal 2017 è legata sentimentalmente a Luca Betti.

Leonardo Pieraccioni invece sembri risultare ancora single. A quanto pare nel suo cuore c’è spazio solo per Martina e recentemente aveva pubblicato un post su Instagram dedicato proprio a sua figlia: “A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c’è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici”.

Conclude con una frase che emoziona i followers: “A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito, o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai“.