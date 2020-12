Maddalena Corvaglia continua a distanza di anni a far innamorare i suoi fan: lo scatto su Instagram ce la ripropone bella come non mai

Ha composto insieme ad Elisabetta Canalis la coppia storica, quella per antonomasia, delle veline di Striscia la Notizia. All’inizio degli anni Duemila, il duo negli studi del tg satirico di Mediaset ha fatto faville, con lei nei panni della bionda, stupenda e seducente. Maddalena Corvaglia conferma anche oggi, raggiunti i 40 anni (ne compirà 41 tra qualche settimana), un fascino davvero con pochi eguali. La splendida showgirl di origini pugliesi, come la sua amica Elisabetta (anche se dallo scorso anno i rapporti si sono deteriorati), ha trasferito la sua vita e i suoi interessi prevalentemente negli Stati Uniti. Ma resta in contatto costante con i suoi fan tramite un profilo molto attivo su Instagram, dove non mancano mai scatti estremamente provocanti.

Maddalena Corvaglia, ecco il segreto della sua bellezza: la rivelazione ai fan, che meraviglia

Maddalena è costantemente attenta alla cura di se stessa e del proprio fisico. I costanti esercizi per tenersi in forma hanno di certo il loro effetto e ottengono risultati notevoli, anche sotto forma di like e commenti da parte dei fan. Ma non sono l’unico ‘segreto’ della bellezza di Maddalena, oltre al fondamentale contributo di madre Natura. Lei stessa spiega nel post di oggi come pensa a curare la propria pelle, con l’aiuto di un integratore alimentare. Di sicuro, osservando il suo primo piano, non si può che restare colpiti.

Vestita in maglietta e pantalone bianco, anche se estremamente sobri, lascia intravedere al solito il suo fisico perfetto. E il suo viso come sempre fa innamorare. Sorriso seducente e sguardo magnetico, non cambiano mai nonostante il passare degli anni.