Maschera capelli all’aloe vera: ricette facili e dal successo garantito!

Sono moltissime le persone che conoscono i benefici dell’aloe vera sulla pelle. In pochi, però, sanno che si tratta di un ingrediente in grado di migliorare anche la salute dei capelli.

Oltre a migliorare l’aspetto dei capelli, l’aloe vera è ricca di proteine, minerali e vitamine che nutrono i follicoli piliferi.

Nel caso in cui il vostro colore sia un po’ troppo spento, oppure se soffrire molto di forfora, potete realizzare dei prodotti per la vostra beauty routine. Si possono creare delle maschere per capelli fai da te molto efficaci.

L’aloe, inoltre, contiene degli enzimi che curano e riparano le cellule del cuoio capelluto, favorendo la ricrescita dei capelli.

Realizzare una maschera con aloe e bicarbonato

Potete realizzare, ad esempio, una maschera capelli con il bicarbonato e con l’aloe vera. Aggiungete anche altri ingredienti quali 2 cucchiai di miele, 1 cucchiaio di latte di cocco. Per preparare questa maschera, la prima cosa da fare è unire miele, latte di cocco e aloe vera venendo a creare una miscela omogenea. Aggiungete, poi, un cucchiaio di acqua a bicarbonato usate la miscela per strofinarla sul cuoio capelluto, lasciando in posa per 10 minuti. Lavate, poi, con acqua poco fredda e ripetete il trattamento una volta a settimana.

Potete realizzare anche una maschera per capelli a base di uovo e aloe vera. In realtà servono solo i tuorli che contengono al loro interno i grassi che, uniti all’aloe vera e all’olio di oliva, possono essere usati per creare una maschera nutriente per capelli, in grado di stimolarne la crescita. Gli ingredienti precisamente sono: 1 tuorlo d’uovo, 4 cucchiai di aloe vera e 3 cucchiai di olio d’oliva.

Mescolate tutti gli ingredienti dentro una ciotola, in modo da ottenere una pasta che sia liscia e consistente. Applicatela, poi, sui capelli oppure sul cuoio capelluto, soffermandovi sulle radici e sulle punte. Mettete in testa una cuffia da doccia e lasciate in posa per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, lavate con l’acqua tiepida e con lo shampoo, ripetendo questo procedimento una volta a settimana.

Per realizzare una maschera all’aloe vera e ai fiori d’ibisco, unite invece 1 tazza di aloe vera e 2 cucchiai di concentrato di fiori di ibisco. Unite i due ingredienti dentro una ciotola e applicate il composto sopra la testa, concentrandovi sulle punte. Così facendo, potrete rendere i vostri capelli più luminosi, lisci e corposi.

Altre ricette utili

Infine, potete optare per una maschera all’aloe vera e vitamina E. Si tratta di un antiossidante che aiuta a prevenire i danni al cuoio capelluto e ai capelli. Occorrono alcuni ingredienti: 1 cucchiaio di succo di limone, 1 cucchiaino di olio di vitamina E, 1 cucchiaio di gel di aloe vera e 2 cucchiai di olio di mandorle.

Mischiate tutti questi ingredienti fino ad ottenere un mix che sia omogeneo. Una volta pronto, massaggiate il composto creato sul cuoio capelluto per un paio di minuti e su tutte le lunghezze. Lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con uno shampoo e ripetete questo procedimento per una volta a settimana. Avrete da subito un ottimo risultato!