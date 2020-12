Mercedesz Henger ha incantato i suoi follower condividendo una serie di scatti sul letto in cui indossa soltanto il maglione.

Mercedesz Henger è una donna bellissima e affascinante. La ragazza è la figlia di Eva e di Riccardo Schicchi: come testimoniato da alcuni post sui social e da alcune dichiarazioni, tra le due splendide donne non c’è un buon legame. Entrambe hanno però ricordato in questa giornata sui network la memoria del defunto Schicchi.

Mercedesz, poco fa, è tornata a postare scatti piccanti. La 29enne è appoggiata con dolcezza sul letto e indossa soltanto il maglione. Se siete curiosi di guardare le fotografie, cliccate su successivo.

Mercedesz Henger, scatti da paura sul letto: indossa solo il maglioncino

Mercedesz, poco fa, ha condiviso una serie di foto in cui è sul letto e indossa soltanto il maglioncino. Le sue gambe favolose sono in primissimo piano e mandano in estasi i fan. Le sue pose sono estremamente sexy e piccanti, mentre la bellezza del suo volto è abbagliante.

Il post ha già raccolto 6mila cuoricini e numerosi commenti. “Fantastica”, “Come sempre bellissima”, “Sei semplicemente il massimo”, “Anche nelle foto più semplici, per me sei un’esplosione di bellezza, fascino e sensualità”, si legge. Gli utenti elogiano sempre la sua bellezza e utilizzano spesso parole di apprezzamento. “Relax è una parola che per ognuno di noi può significare qualcosa di diverso … chi per rilassarsi legge un bel libro , chi per rilassarsi fa una passeggiata … io ogni tanto mi rilasso disegnando o dipingendo. A voi cosa piace fare per rilassarvi”, ha chiesto nella didascalia la figlia di Eva.

Mercedesz, qualche giorno fa, ha mandato in tilt il web pubblicando un video per mostrare i suoi durissimi allenamenti. Le sue curve da brividi catturano sempre l’attenzione dei fan.