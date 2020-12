Muore a ventiquattro anni per sospetta overdose, è giallo

E’ morta a Catania Ylenia Bonavera, ventiquattrenne. E’ giallo sulla ragazza, tre anni fa l’ex avrebbe tentato di ucciderla

Si chiama Ylenia Bonavera la ragazza di ventiquattro anni morta la notte scorsa nell’ospedale Garibaldi, Centro di Catania. Ancora non è certo il motivo della sua morta e sono in corso le indagini da parte della Squadra mobile di Catania. La ragazza aveva una ferita di arma da taglio all’altezza di una clavicola ma gli investigatori escludono che sia questa la causa della morte, si pensa più ad una sospetta overdose.

Giallo per Bonavera: overdose o altro?

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane ventiquattrenne sarebbe giunta sotto l’effetto di alcol e droga in ospedale. Un primo esame cadaverico ha evidenziato, insieme con una ferita di arma da taglio ad una spalla, una sospetta overdose. Ad accompagnarla in ospedale, dove sarebbe giunta in condizioni già gravi, è stato un amico, che gli investigatori della squadra mobile etnea stanno sentendo. Ylenia Bonavera viveva a Catania e, secondo quanto accertato, non aveva un lavoro. Gli agenti di polizia stanno cercando di capire chi frequentasse la ragazza. Intanto nel 2017 l’ex fidanzato della donna, Alessio Mantineo, aveva tentato di ucciderla cospargendola di benzina e provocandole ustioni nel 13 per cento del corpo.

Saranno gli uomini della scientifica a capire cosa sia successo la notte scorsa, quando la ragazza ha perso la vita e non è riuscita a salvarsi. Intanto le indagini continuano per capire chi è il responsabile dell’accaduto, nessuna strada è esclusa.