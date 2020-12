Omicidio premeditato, ragazza sul dark web ingaggia un killer per i genitori

Sul dark web, una ragazza ingaggia un killer per uccidere i suoi genitori, l’omicidio è stato sventato grazie ad un giornalista.

La faccenda ha avuto il suo sviluppo sul dark web, dove una ventiseienne era alla ricerca di un killer affinché uccidesse i suoi genitori. Il duplice omicidio premeditato è stato scoperto casualmente da un giornalista attualmente in servizio per la BBC. La terribile azione sarebbe stata ricompensata dalla giovane con la cifra di 20mila dollari. Fortunatamente il piano è stato scoperto in tempo.

Leggi anche —>>> Imola: scontro tra due auto, uomo muore a pochi metri da casa

Dark web: la BBC sventa l’omicidio

Nel mese di ottobre: al momento dell’inattesa scoperta, il giornalista inglese non sembrava credere ai suoi occhi. Dato che si trovava attualmente operativo per altre questioni investigative. Dopo aver avvertito le forze dell’ordine locali, esse sono repentinamente intervenute per evitare la tragedia.

La coppia di coniugi, tratta in salvo dal malefico piano messo in atto dalla propria figlia, si è poi rivelata completamente all’oscuro riguardo alla potenziale decisione. Il giornalista inglese era stato incaricato attraverso un’altra società dalla BBC per condurre in quel periodo diverse indagini sul dark web.

Potrebbe interessarti anche —>>> Drammatico incidente: donna muore investita da un tram mentre attraversa la strada

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Secondo quanto scoperto dagli agenti, inoltre, il killer in questione si è rivelato essere niente meno che un truffatore. La ventiseienne australiana è stata arrestata con tre capi d’imputazione a suo carico. Potrebbe uscire di prigione soltanto grazie ad una cauzione e non prima della fine del mese.