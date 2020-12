Operatore sanitario sospettato di omicidio: 17 vittime anziane

Accusato di omicidio un operatore sanitario. 17 le vittime uccise: tutte donne anziane. L’uomo è sospettato di altri omicidi.

Billi Chemirmir è stato accusato di aver ucciso Joyce Abramowitz, 82 anni, Doris Wasserman, 90 anni e Margaret White, 86 anni. L’operatore sanitario di 48 anni, deve attualmente affrontare una lunga lista di capi d’accusa: 17 i reati di omicidio commessi; a cui si aggiungono altri 2 crimini di tentato omicidio. Nello stato del Texas le imputazioni di omicidio prevedono la condanna all’ergastolo o alla pena di morte, senza alcuna possibilità di rilascio sotto libertà vigilata. L’assassino, originario del Kenya, è sospettato di aver strangolato e derubato le anziane vittime all’interno di una casa di cura, localizzata nel Texas settentrionale. Gli omicidi sono avvenuti in un periodo compreso tra il 2016 e il 2018. Il serial killer è attualmente indagato per altri 1000 casi falliti tra tentati omicidi e aggressioni.

Tre nuovi omicidi si aggiungono ai precedenti quattordici. Le vittime degli omicidi: 17 donne anziane.

Martedì, 8 dicembre, il serial killer del Texas è stato giudicato colpevole degli omicidi delle donne sopramenzionate. Le vittime, morte per asfissia a causa dello strangolamento, sono state in seguito derubate. Durante il processo, è difatti emerso che il signor Chemirmir si è impossessato degli oggetti di valore delle anziane donne, brutalmente uccise, tra luglio 2016 e dicembre 2017, presso “The Tradition-Prestonwood”: la lussuosa comunità per anziani ubicata a Dallas.

L’assassino deve ora far fronte a un totale di 17 accuse di omicidio, a cui si aggiungono altri 2 capi d’accusa per tentato omicidio e mancate aggressioni. Secondo quanto riferiscono gli ufficiali locali, altri sette decessi avvenuti nel nord del Texas potrebbero essere collegati alla stessa persona: il serial killer originario del Kenya. Le vittime di Chemirmir, anche quelle relative ai 1000 casi di tentato omicidio, sono sempre donne anziane in case di cura.

I documenti del tribunale dichiarano che Chemirmir ha utilizzato un cuscino per soffocare la maggior parte delle vittime: l’uomo rischia oggi la pena di morte.

