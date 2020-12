Paolo Rossi: gli istanti prima della fine, racconta la moglie Federica

La moglie Federica racconta gli istanti prima della fine: sabato i funerali del campione del mondo degli anni ’80, Paolo Rossi.

I funerali dello storico attaccante dalla maglia bianconera ed azzura, Paolo Rossi, si terrano sabato mattina nel Duomo della città di Vicenza. La camera ardente sarà a porte chiuse, lasciando la possibilità di accesso soltanto agli affetti più cari. Nelle ultime ore le parole della moglie del campione, Federica Cappelletti, hanno raggiunto il cuore di molti.

Paolo Rossi: gli ultimi istanti del campione

Il giocatore amato in tutta Italia per il suo carisma e per la sua capacità di essere sempre al punto giusto, in campo come nella vita, è deceduto nella giornata di ieri nell’ospedale di Siena. Le ore finali sono state cruciali per Federica, scrittrice e giornalista, che ha raccontanto gli ultimi periodi in cui Paolo stava lottando con la terribile malattia, convinto di potercela fare vincendo così anche quest’ultimo mondiale.

Negli ultimi istanti della sua vita Federica era come sempre al suo fianco. Lo ha abbracciato per dargli quanto più coraggio possibile ed a malincuore avrebbe detto: “adesso vai, hai sofferto troppo“. Una triste verità alla quale però cerca di rapportarsi con coraggio, promettendo di mantenere in futuro i progetti comuni in sua memoria.

Purtroppo anche gli azzurri dovranno dire addio ad un personaggio completo, di grande carisma e personalità. Un leader che riusciva a comandare nell’aria senza dover ricorrere alla presunzione. Anche per Federica il numero 20 sulla sua maglia rimarrà per sempre nel suo cuore, oltre che nella storia. Con il pensiero che questo sia soltanto un arrivederci.