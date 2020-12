Paolo Rossi, il messaggio d’addio della moglie Federica sui social – FOTO

Paolo Rossi ed i messaggi della moglie sui social. Due le foto per dedicargli un pensiero eterno, come marito e padre

La prematura scomparsa di Paolo Rossi arrivata nella notte ha lasciato tutti di stucco. L’ex campione azzurro che ha regalato la vittoria all’Italia nei mondiali del 1982 se ne è andato all’età di 64 anni. Tutta una vita davanti ancora da vivere con sua moglie Federica Cappelletti ed i suoi tre figli, Alessandro il più grande, le sue due figlie nate proprio dal suo secondo matrimonio con la giornalista.

Proprio la moglie, giornalista de La Nazione, molto nota e attiva sui social ha voluto dare un ultimo saluto al suo amato marito. Due diversi messaggi per l’ex campione di calcio affidati a Instagram e a Facebook.

Su Instagram la Cappelletti ha condiviso una foto insieme, un bellissimo primo piano di loro due con sullo sfondo il mare. In questa particolare foto si nota tutta la loro differenza di età. Ben 15 anni li separavano ma per Paolo e Federica quelli erano solo dei numeri a cui non bisognava badare, il loro amore andare oltre e nelle foto si vede tuttala felicità nei loro occhi.

A corredo della foto postata dopo la mezzanotte la moglie ha scritto un semplice “Per sempre ❤️”. Non c’è bisogno di aggiungere nulla infatti. Sotto al post tantissimi commenti di sgomento per la notizia della perdita.

Paolo Rossi, il duplice messaggio della moglie

Federica Cappelletti ha voluto mandare poi un altro messaggio che resterà eterno sui social come il loro amore. Dopo la foto di Instagram, pubblicata allo stesso modo sul social in blu, arriva un secondo post su Facebook. Un altro dolce e triste pensiero con una seconda foto dedicata al marito 64enne scomparso prematuramente e alla loro bellissima famiglia.

Su Facebook Federica ha ricordato il suo Pablito con una foto di schiena mentre cammina insieme alle loro due figlie. Si capisce che sono in vacanza, in qualche posto da sogno, immersi in un verde fantastico che si recano verso il mare.

Un Paolo dolce e premuroso, il Paolo papà che i tifosi poco conoscono ma che nelle parole della moglie, sposata nel 2010, esce tutto fuori.

“Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto….” scrive Federica con il cuore infranto. Anche qui i commenti e le reazioni si rincorrono, tra tifosi, amici e conoscenti, tutti increduli per la notizia.