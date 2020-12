Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: finito l’idillio? Le ultime indiscrezioni

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Sarebbe finita la favola tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Tutti gli indizi al riguardo

Sarebbe purtroppo finita la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’idillio tra i due era nato nel 2017, negli studi della popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due, genitori del piccolo Domenico (nato nel 2019), progettavano il matrimonio.

I fan più attenti si sono accorti di tanti piccoli indizi che hanno portato alla conclusione più ovvia ma anche più infelice. La coppia ha all’attivo milioni di follower e faceva un uso copioso dei social network. Da un po’ di tempo hanno rallentato la pubblicazione dei loro contenuti e non solo. Ognuno di loro risulta latitante sul profilo dell’altro, mentre prima erano assolutamente sempre presenti. L’ultimo scatto che Pietro ha condiviso con Rosa risale al 20 novembre scorso: pochi giorni per una persona comune, un’eternità per un influencer.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: gli indizi sui social

Protagonista delle loro Instagram stories è unicamente il piccolo Domenico, detto Dodo; si mostrano quindi solo nel ruolo di amorevoli genitori, quali sono. Ciò che ha destato maggior perplessità è stato un pensiero condiviso da Rosa Perrotta che recita in questo modo: “Non mi è mai importato di essere La prima, La più, La sola. Io ho sempre voluto essere solo dignitosamente e onestamente me stessa. Senza fingere mai nulla, senza appoggiarmi a nessuno, senza nessun ‘a tutti i costi’. Sono questa, certa di una sola cosa nella mia vita: io non deludo. Sono sempre stata così e così rimarrò sempre. Niente mi ha mai cambiato, niente mi cambierà mai”. A chi e a cosa si riferisce l’ex tronista?

Pietro Tartaglione, dal canto suo, condivide uno scatto mentre guarda l’orizzonte; alcuni dicono che Rosa fosse presente nella foto ma sia stata tagliata. Il ragazzo in didascalia scrive: “Più conosco persone, più mi rendo conto di quanto bene i miei genitori mi abbiano educato”.

Già in passato i due avevano affrontato una crisi che non hanno nascosto al pubblico e che hanno saputo affrontare egregiamente. La proposta di matrimonio è arrivata davanti alle telecamere de L’Isola dei famosi. La nascita di Dodo prima e la pandemia da Coronavirus dopo, avevano rallentato i loro progetti di nozze. Speriamo sia solo una nube passeggera.