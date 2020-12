Samantha de Grenet ci delizia con una sua bellissima foto appena uscita dalla doccia. 50 anni e non sentirli, uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Samantha de Grenet in splendida forma, più bella e solare che mai. Una foto, la sua, che dimostra come sia tornata in forma e di come sia davvero una guerriera autentica.

La bella influencer, ex modella, infatti, ha avuto il coronavirus. Ora è guarita anche se ospite di Domenica Live ha confessato: “Sto bene ma non ho ancora ripreso gusto e olfatto, vado a memoria”. A 50 anni suonati la de Grenet sembra non incassare i colpi dell’età che avanza anche se di battaglie lei ne ha dovute affrontare parecchie.

Una la più dura di tutti, come ha raccontato proprio a Barbara D’urso quella contro il cancro. Nel 2018 un tumore al seno che l’ha costretta ad una delicata operazione. Non è la prima volta che la showgirl ne parla. Ne aveva già raccontato qualcosa a Silvia Toffanin. Ma ripercorrendo i suoi prima 50 anni questa pagina della sua vita non poteva non essere trattata e la padrona di casa le ha dato modo di parlarne.

Momenti dolorosi che non si dimenticano ma che fanno parte del passato. Ora Samantha guarda in avanti e i suoi fan sui social la amano anche per questo.

Samantha de Grenet, l’accappatoio si alza e le gambe vanno fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

La sensualità in persona è Samantha de Grenet. 50 anni e non sentirli, per lei che ha un fisico da paura tanto da sembrare quasi una ragazzina.

E la sua ultima foto ce lo dice a gran voce. Appena uscita dalla doccia, in accappatoio e con i capelli raccolti nell’asciugamano stende tutti. Una dea uscita dalle acque. Per di più l’accappatoio si apre ed escono le sue gambe perfette.

Scollo aperto dell’accappatoio ed ecco che la bella influencer ci mostra anche il petto, nulla di più. Lei è sempre molto fine e mai volgare e quindi bisogna accontentarsi del vedo non vedo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

Poi un messaggio per tutte le donne che la seguono: “..è importante amarsi e prendersi cura di noi stessi…il resto arriverà naturalmente! Anima e corpo vanno di pari passo…” ci dice la de Grenet e come darle torto.