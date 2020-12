Silvia Provvedi parla del fidanzato in carcere a sei mesi dall’arresto

Il compagno di Silvia Provvedi e padre di sua figlia è stato arrestato a giugno, dopo sei mesi la cantante ne parla

Per Silvia Provvedi sarà il primo natale da mamma, accanto a lei però non ci sarà il compagno Giorgio De Stefano perché si trova in carcere in merito ad un inchiesta legata alla ‘ndrangheta. La Provvedi confessa di amare molto Giorgio e che le manca moltissimo, sostiene anche che sono molto uniti e le difficoltà o la lontananza non li separeranno. La cantante in un’intervista rivela che sono pochissimi i mezzi di comunicazione che possono sfruttare, ma loro ci provano.

Giorgio De Stefano scrive una lettera dal carcere alla sua Silvia

La cantante che si dice innamorata e serena, aspetta il suo compagno a braccia aperte. Lui è un’imprenditore che gestisce locali a Milano ben frequentati. A suo carico De Stefano ha ben 21 ordinanze di custodia cautelare. Il motivo dell’inchiesta sarebbe che i De Stefano avrebbero ottenuto migliaia di euro da un imprenditore di Reggio Calabria, che avrebbero dovuto però dividere tre le ‘ndrine del territorio. Questo ha causato conflitti in un clan e gli investigatori li hanno trovati e arrestati.

Ancora una volta la Provvedi si trova a dover aspettare che il suo uomo esca di prigione, era già successo con Fabrizio Corona anche se poi al suo rientro i due si erano lasciati dopo poco. Questa volta è diverso però perché c’è l’amore, quello vero, lui le fa recapitare una lettera nel giorno del loro anniversario. Nella lettera c’è scritta la canzone di Arisa “La notte”, che Giorgio dedica alla sua Silvia e poi le augura un buon anniversario. Due anni insieme e la nascita della piccola Nicole. Fortunatamente al fianco di Silvia c’è sua sorella gemella Giulia, lei è una presenza costante e fondamentale.

Indubbiamente c’è un forte legame e amore fra i due, che vorrebbero stare insieme ma non possono. Lui si sta perdendo tante cose della piccola Nicole, è stato arrestato pochi giorni dopo la sua nascita. Non si sa quando potranno riabbracciarsi, però il loro amore dura nel tempo anche se non si vedono.